Тарифная метка: провайдеры начали поднимать цены на интернет
Российские провайдеры начали поднимать цены на домашний интернет, на данный момент речь идет о 5–15%. В этом убедились «Известия», изучив информацию на сайтах крупнейших операторов, а также предупреждения, разосланные абонентам. Связистам нужны средства для закупки нового оборудования, которое недешево из-за санкций — так они сами объясняют увеличение стоимости. Других источников доходов для модернизации и расширения сетей, кроме повышения тарифов, у провайдеров практически нет, признают специалисты. В среднем услуги могут подорожать примерно на 10%, считают эксперты.
Игра на повышение
С 1 января 2024 года третий по числу абонентов интернет-провайдер «ЭР-Телеком Холдинг» (ДОМ.РУ) повысит стоимость домашнего интернета и ТВ, телефонии, видеонаблюдения, говорится на его региональных сайтах. О росте тарифов упоминается на его ресурсах в Санкт-Петербурге, Перми, и других городах. О том, на сколько конкретно изменится тариф для каждого абонента, оператор обещает уведомить отдельно по SMS и электронной почте.
Ситуацию с ростом тарифов в компании комментировать не стали. Из полученного от оператора сообщения следует, что тарифы вырастут на 15%, утверждает один из получивших его пользователей. По его словам, в этом случае плата вырастет с 860 рублей до 1 тыс. в месяц.
Чуть ранее SMS c предупреждением о росте абонентской платы части клиентам направил крупнейший российский провайдер «Ростелеком» — речь идет об увеличении тарифов на 5–6%. Некоторые пользователи в соцсетях сообщают о росте ежемесячной платы чуть более чем на 30 рублей, другие — о больших суммах.
Второй по величине провайдер фиксированной связи МТС отказался комментировать возможное повышение тарифов. В службе поддержки уверяют, что об их корректировке им ничего не известно.
«Известия» направили запрос в «Вымпелком» (бренд «Билайн»).
Увеличение тарифов большинством провайдеров домашнего интернета и ТВ неизбежно, в среднем оно составит 10–15%, считает источник в компании-партнере нескольких операторов связи.
— Для «Ростелекома» приоритетом было и остается предоставление качественных услуг по доступной цене. Однако с учетом изменения экономических условий и постоянно растущих объемов интернет-трафика невозможно обеспечивать высокие надежность и качество услуг, поддерживать стабильную работу инфраструктуры и развивать ее без изменения тарифов, которые были введены в другой экономической ситуации, — сетуют в пресс-службе оператора.
В декабре скорректирована часть архивных тарифных планов, в среднем индексация была ниже уровня инфляции, она не превышает 30 рублей, подтвердили в компании. Обновленные тарифы будут указаны в счетах за январь.
«Интернет состоит из множества элементов, и одна из важнейших его частей — это физическая инфраструктура операторов связи, которая традиционно сложена во многом из иностранных комплектующих и оборудования. В последнее время заметно увеличилась цена технических средств, необходимых для обеспечения стабильной работы Сети. Увеличились затраты и на другие факторы, влияющие на итоговую стоимость: автоматический мониторинг Сети, система выявления ошибок на линии, периодическое обслуживание сетей связи, затраты на трафик и так далее» — так предстоящее повышение цен объясняет абонентам на одном из своих региональных сайтов «ЭР-Телеком Холдинг».
Частично компенсировать расходы клиентов, связанные с ростом цен, оператор обещает за счет бонусов и специальных предложений.
— Минцифры и ФАС внимательно следят за ценами на услуги связи, в том числе и на проводной интернет. При подозрении на нарушения оперативно проводится проверка, — сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. — На данный момент Минцифры не фиксирует повышения тарифов на проводной интернет выше уровня инфляции. В целом за пять лет стоимость проводного интернета росла максимум на 5% в год.
«Ростелеком» не информировал ФАС о планируемом повышении тарифов с января 2024 года, при этом обязанность о таком информировании законодательством не предусмотрена, отметили в пресс-службе ведомства. «ЭР-Телеком Холдинг» направил в антимонопольную службу данные о росте тарифов, в случае установления признаков нарушения будут приняты меры антимонопольного реагирования, добавили там.
— В случае поступления обращений граждан по вопросу повышения тарифов ФАС проведет проверку экономической обоснованности повышения, — отметили в службе.
Перспективное планирование
Для участников рынка и экспертов отрасли связи повышение тарифов на домашний интернет не стало сюрпризом. Еще в октябре по итогам проведенного опроса топ-менеджеров телекоммуникационных компаний агентством TelecomDaily выяснилось, что в 2024 году тарифы на фиксированную связь, домашний интернет и платное ТВ в РФ могут вырасти на 10–15% и даже больше.
О предстоящем повышении цен тогда говорили 82% респондентов, рассказал «Известиям» гендиректор компании Денис Кусков. Большинство из них (более 43%) прогнозировали рост в 10–15%, более 13% — повышение на 16% и выше. Четверть опрошенных полагали, что темпы роста будут ниже — на 3–9%. Никто из респондентов не заявил о возможном снижении тарифов, подчеркивали его организаторы.
При этом, как показал опрос, позже также проведенный TelecomDaily, россияне стали экономить на услугах связи, подключая вместе с фиксированной мобильную. На конец первого полугодия такими конвергентными тарифами пользовалось чуть более 20% абонентов, а через полгода — уже свыше 30%, отмечали аналитики.
При этом, как отмечают участники рынка, несмотря на санкции, отечественным операторам удается сохранять высокую скорость и качество домашнего интернета. В рейтинге компании Ookla, крупнейшего в мире измерителя скорости интернет-доступа, РФ занимает 55-е место со скоростью в направлении к абоненту 84,74 Мбит/с, напоминает партнер ComNews Research Леонид Коник.
— Для сравнения, у лидеров по фиксированному интернет-доступу — Сингапура, Гонконга и Чили — эта скорость находится в диапазоне 263,51–249,82 Мбит/с. То есть Россия в этом сегменте отстает от стран из топ-3 в три раза, — отмечает эксперт.
Логика бизнес-процессов в России сейчас такова, что поднимать цены вынуждены и крупные, и небольшие провайдеры, отмечает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.
— Операторы, чтобы сохранить качество услуг, должны наращивать мощность, модернизировать сети в условиях постоянно растущего трафика. Делать это можно, только увеличивая тарифы: расходы растут, стоимость оборудования не снижается, — рассуждает эксперт.
По его мнению, в итоге в выигрыше останутся крупные операторы, которые смогут сэкономить на закупках оборудования в силу эффекта масштаба. Для небольших компаний ситуация может оказаться проблемной — из-за дефицита ресурсов для расширения сетей качество и скорость доступа у них, скорее всего, начнет деградировать, что приведет к оттоку клиентов к крупным конкурентам, заключил он.