На Чукотке проведут проверку инцидента с ожогами роговицы у детей в детсаду

Прокуратура Чукотского автономного округа проверит инцидент с ожогами роговицы у воспитанников детского сада в поселке Угольные Копи. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства в пятницу, 29 декабря.

«Анадырская межрайонная прокуратура по поручению прокурора округа проводит проверку по факту получения двумя воспитанниками дошкольного учреждения термических ожогов роговицы глаз», — сказано в сообщении.

По предварительной версии произошедшего, дети подверглись воздействию кварцевой лампы.

Прокуратура займется проверкой соответствия действий сотрудников детского сада законодательству об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 8 декабря, в Ярославской области трехлетний ребенок получил сильный ожог ягодиц во время пребывания в детском саду, в нанесении увечья подозревается младший воспитатель. Пострадавшего положили в стационар, а затем перевели в ожоговое отделение. Сейчас пациента выписали, за ним продолжают наблюдать врачи по месту жительства. Начата следственная проверка инцидента.