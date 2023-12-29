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На Чукотке проведут проверку инцидента с ожогами роговицы у детей в детсаду

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Фото: Прокуратура Чукотского автономного округа
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Прокуратура Чукотского автономного округа проверит инцидент с ожогами роговицы у воспитанников детского сада в поселке Угольные Копи. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства в пятницу, 29 декабря.

«Анадырская межрайонная прокуратура по поручению прокурора округа проводит проверку по факту получения двумя воспитанниками дошкольного учреждения термических ожогов роговицы глаз», — сказано в сообщении.

По предварительной версии произошедшего, дети подверглись воздействию кварцевой лампы.

Прокуратура займется проверкой соответствия действий сотрудников детского сада законодательству об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Ранее, 8 декабря, в Ярославской области трехлетний ребенок получил сильный ожог ягодиц во время пребывания в детском саду, в нанесении увечья подозревается младший воспитатель. Пострадавшего положили в стационар, а затем перевели в ожоговое отделение. Сейчас пациента выписали, за ним продолжают наблюдать врачи по месту жительства. Начата следственная проверка инцидента.

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