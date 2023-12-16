В Ярославской области трехлетний ребенок получил ожог ягодиц в детском саду

Следователи в Ярославской области начали проверку после того, как трехлетний ребенок в одном из детских садов Рыбинска получил сильный ожог ягодиц. По информации «Известий», инцидент произошел еще 8 декабря.

Как рассказали родители мальчика, увечье ребенку нанесла младший воспитатель во время подмывания.

«Тетя горячей водой сделала», — привел отец слова ребенка.

Ожоги в виде красных пятен на ягодицах малыша обнаружила старший воспитатель. Женщина вызвала медработника.

«В присутствии старшего воспитателя с ребенка сняли одежду, и на ягодицах ребенка отец увидел ужасные следы ожога, которые медработник детсада не увидела», — написала мать пострадавшего мальчика в соцсетях.

В травмпункте воспитаннику детсада поставили диагноз «термический ожог кипятком ягодичной области». Ребенка положили в стационар, а затем перевели в ожоговое отделение. Сейчас пациента выписали, за ним продолжают наблюдать врачи по месту жительства.

2 декабря сообщалось о проверке в Одинцово после избиения воспитательницей шестилетнего ребенка в детском саду. Мальчик рассказал о случившемся родителям, и они обратились в полицию.