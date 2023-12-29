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«Известия» узнали число встречающих Новый год на борту самолетов россиян

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Фото: Global Look Press/dpa/Henning Kaiser
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В воздушном пространстве России в момент боя курантов запланированы полеты 105 самолетов (42 российских авиакомпаний, 63 — иностранных) — вдвое больше, чем в прошлом году. На борту 90 самолетов российских авиакомпаний около 19 тыс. человек встретят Новый год в небе, выяснили «Известия».

В черном списке: авиадебоширов предложили три года не пускать в самолеты
Аналогичные ограничения могут распространить и на тех, кто закурил на борту

В полночь в воздухе будут находиться 26 самолетов «Аэрофлота», 24 борта S7 Airlines, 14 — «Уральских авиалиний», девять — «России», семь — «Победы», по три у Red Wings и Azur Air, сообщили в этих авиакомпаниях. Еще три полета запланировано у «Якутии» и один у Nordwind, рассказал аналитик на основании данных из систем бронирования.

Для создания новогоднего настроения на борту «Аэрофлот» своих пассажиров традиционно порадует розыгрышем сертификатов на бесплатные перелеты в 2024 году туда-обратно экономклассом в любом направлении на регулярных рейсах.

S7 на новогодних перелетах вместе с горячим питанием предложит салат оливье, макаруны и мандарины, согревающий безалкогольный глинтвейн и игристое.

В самолетах «Победы» новогоднюю атмосферу будут создавать дед мороз и снегурочка. По традиции с 31 по 2 января лоукостер проводит новогоднюю акцию, в рамках которой клиенты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки могут улететь бесплатно на любом рейсе перевозчика по России при наличии свободных мест.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Перелетные лица: Новый год в небе встретят около 19 тыс. россиян

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