Посол России на Филиппинах назвал условие для прямых авиарейсов

Для открытия прямого авиасообщения между Россией и Филиппинами по-прежнему необходимы гарантии безопасности, заявил «Известиям» посол РФ в Маниле Марат Павлов.

«Мы со своей стороны готовы делать всё возможное, чтобы продвигать прямое авиасообщение, тем более что определенный потенциал имеется, прежде всего, туристический. Однако мы требуем гарантии безопасности наших воздушных судов и перевозчиков. Пока мы, в том числе через посольство Филиппин в Москве, эту тему продвигаем», — рассказал российский дипломат.

Кроме того, в диппредставительстве ведутся переговоры об облегчении требований для въезда, отметил Павлов. Сейчас для российских граждан действует безвизовый режим на 30 дней.

Ранее в посольстве Филиппин в Москве заявили «Известиям», что страна готова к открытию прямого авиасообщения с Россией в I квартале 2024 года. Рассматриваются перелеты не только из столицы, но также из Санкт-Петербурга и ряда городов в Сибири.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла России на Филиппинах Марата Павлова «Известиям»:

«Мы требуем гарантий безопасности наших воздушных судов»