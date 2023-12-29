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Посол России на Филиппинах назвал условие для прямых авиарейсов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Для открытия прямого авиасообщения между Россией и Филиппинами по-прежнему необходимы гарантии безопасности, заявил «Известиям» посол РФ в Маниле Марат Павлов.

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«Мы со своей стороны готовы делать всё возможное, чтобы продвигать прямое авиасообщение, тем более что определенный потенциал имеется, прежде всего, туристический. Однако мы требуем гарантии безопасности наших воздушных судов и перевозчиков. Пока мы, в том числе через посольство Филиппин в Москве, эту тему продвигаем», — рассказал российский дипломат.

Кроме того, в диппредставительстве ведутся переговоры об облегчении требований для въезда, отметил Павлов. Сейчас для российских граждан действует безвизовый режим на 30 дней.

Ранее в посольстве Филиппин в Москве заявили «Известиям», что страна готова к открытию прямого авиасообщения с Россией в I квартале 2024 года. Рассматриваются перелеты не только из столицы, но также из Санкт-Петербурга и ряда городов в Сибири.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла России на Филиппинах Марата Павлова «Известиям»:

«Мы требуем гарантий безопасности наших воздушных судов»

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