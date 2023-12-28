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Главком ВС Нидерландов призвал власти страны готовиться к противостоянию с РФ

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Фото: TASS/DPA/Klaus-Dietmar Gabbert
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Армия Нидерландов хотела бы ежегодно привлекать от двух до трех тыс. добровольцев для прохождения нового вида воинской службы Год обороны. Так вооруженные силы могли бы заполнить вакансии и получить больше резервистов на случай войны с Россией, пишет 28 декабря портал De Telegraaf.

По словам уходящего в отставку командующего сухопутными войсками Мартина Вейнена, страна должна быть готова к войне с Россией. Он утверждает: чтобы справиться с таким конфликтом, необходимо больше резервистов и добровольцев, чтобы армия продолжала функционировать.

«Нидерланды должны серьезно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к ней», — предупредил Вайнен.

Год обороны — это инициатива на примере Скандинавии, в рамках которой молодые люди в течение года добровольно проходят военную службу. После этого они могут перейти в резерв минобороны. Первая партия из 125 добровольцев приступила к работе в сентябре.

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О регулярной агрессивной антироссийской риторике в Североатлантическом альянсе, который постоянно обсуждает меры защиты от якобы неизбежной угрозы со стороны РФ, активно упоминается в речах дипломатов и политических деятелей последние несколько лет.

28 декабря в интервью «Известиям» временный поверенный РФ в Латвии Олег Зыков отметил, что опыт последних десятилетий показывает: от перестановки лиц в военном блоке НАТО существенным образом мало что меняется. Агрессивный курс на приближение натовской инфраструктуры к российским рубежам продолжает планомерно претворяться в жизнь.

В этот же день газета Handelsblatt опубликовала заявление командующего многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток» немецкого генерал-лейтенанта Юргена-Йоахима фон Зандрарта, который призвал Североатлантический альянс уже сейчас начать готовиться к нападению России. Он пояснил, что на Западе начинают опасаться нападения России на территорию альянса, после того как будет разбита украинская армия.

При этом деньги, оружие и военную технику страны Запада во главе с США пока направляют именно Украине.

В конце июля 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил о попытках НАТО под прикрытием Украины вступить в противостояние с Россией. Он заверил, что РФ готова к любому сценарию, в том числе негативному, но уверен, что никто никаких столкновений не хочет.

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