Опыт последних десятилетий показывает, что от перестановки лиц в военном блоке НАТО существенным образом мало что меняется, а агрессивный курс на приближение натовской инфраструктуры к российским рубежам продолжает планомерно претворяться в жизнь. Об этом 28 декабря заявил в интервью «Известиям» временный поверенный РФ в Латвии Олег Зыков.

«Ни для кого не секрет, что политика Североатлантического альянса всецело подчинена экспансионистской линии Вашингтона, которая, как порою нам кажется, сводится к незамысловатой логике — чем хуже России, тем лучше им», — заявил Зыков.

Как отметил дипломат, в России всем понятно, что если альянс возглавит кто-то из наиболее ярых сторонников вражды с Москвой, то это не принесет спокойствия Европе.

«Если у руля альянса окажется кто-то из наиболее ярых сторонников языка вражды, прежде всего речь идет о Прибалтике и Польше, то стабильности и предсказуемости в сфере безопасности на европейском континенте это мягко говоря не добавит. И западноевропейские элиты в полной мере осознают этот очевидный факт», — резюмировал он.

Ранее 28 декабря командующий многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток» немецкий генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт заявил, что Североатлантический альянс уже сейчас должен начать готовиться к нападению России. По его мнению, одержав победу над Украиной, окрыленные успехом российские войска могут пойти дальше на Эстонию, Латвию и Литву.

До этого, 12 декабря, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Пентагон одержим войнами между иностранными государствами, поэтому раз за разом США оказываются втянутыми в вооруженные столкновения. Политик также подчеркнула, что имеет место намеренное расшатывание отношений США с Россией.

Еще в конце июля президент РФ Владимир Путин заявил о попытках НАТО под прикрытием Украины вступить в противостояние с Россией. Он заверил, что РФ готова к любому сценарию, в том числе негативному, но уверен, что никто никаких столкновений не хочет.