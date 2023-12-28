Немецкий генерал заявил о необходимости начинать готовиться к войне НАТО и РФ

Североатлантический альянс (НАТО) уже сейчас должен начать готовиться к нападению России. Об этом заявил командующий многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток» немецкий генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт, пишет 28 декабря газета Handelsblatt.

Фон Зандрарт, который осуществляет верховное командование силами НАТО в Польше, Словакии, Венгрии и странах Балтии, указал, что на Западе начинают опасаться нападения России на территорию альянса, после того как будут разбиты Вооруженные силы Украины (ВСУ). Предполагается, что, окрыленные успехом и победой, российские войска могут пойти дальше на Эстонию, Латвию и Литву.

Он отметил, что если такой сценарий и осуществится, то Германии, в частности, не хватит имеющейся в ее распоряжении военной техники. Несмотря на то, что ФРГ обладает самыми большими вооруженными силами в Центральной Европе, в немецкой армии не хватает танков, боеприпасов и другого вооружения. По его словам, немецкое правительство планирует решить эту проблему, выделив дополнительно €100 млрд, однако в этом вопросе не помешала бы спешка.

«Россия начнет перевооружение после войны на Украине. В зависимости от системы вооружения это займет от двух до 10 лет. Хотя РФ уже сейчас может произвести за время войны больше танков, чем, например, Германия и Франция, вместе взятые», — указал генерал-лейтенант.

Фон Зандрарт призвал своих офицеров действовать быстро и быть готовыми к любому развитию событий. Для того чтобы защититься от российского вторжения на территорию НАТО, Германия должна вооружиться, предупредил он, и сделать это до того, как Россия восстановит свой военный потенциал. Поскольку «система сдерживания явно сработала в прошлом», однако сейчас ситуация совсем другая.

До этого, 26 декабря, полковник армии ФРГ Ральф Тиле признал, что материально-техническое состояние Вооруженных сил Германии ухудшилось за последние два года. По его мнению, в начале спецоперации России на Украине запасы бундесвера были небольшими, теперь же они «пустые». Тиле подчеркнул, что реальность немецкой армии такова, что если страна подвергнется нападению, то боеприпасов для ведения боевых действий хватит на несколько часов.

Ранее, 21 декабря, подполковник Вооруженных сил США в отставке Юджин Виндман также предположил, что поражение Украины приведет к тому, что Россия и НАТО вступят в открытое противостояние. Он отметил, что на карту поставлен авторитет альянса и он может оказаться в таком положении, в котором вместо украинцев сражаться придется уже самим западным военным.

До этого, 12 декабря, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Пентагон одержим войнами между иностранными государствами, поэтому раз за разом США оказываются втянутыми в вооруженные столкновения. Политик также подчеркнула, что имеет место намеренное расшатывание отношений США с Россией.

Еще в конце июля президент РФ Владимир Путин заявил о попытках НАТО под прикрытием Украины вступить в противостояние с Россией. Он заверил, что РФ готова к любому сценарию, в том числе негативному, но уверен, что никто никаких столкновений не хочет.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.