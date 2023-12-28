Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви завершил миссию
Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви завершает свою миссию. Об этом 28 декабря сообщило дипломатическое учреждение в своем Telegram-канале.
«Александр Бен Цви и его супруга Эдна Бен Цви завершают дипломатическую карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД. На днях к работе в Москве приступит новый посол Симона Гальперин», — говорится в сообщении.
Бен Цви провел в качестве посла Израиля в Москве три года. Он выразил надежду на продолжение укрепления отношений между странами и пожелал успехов Гальперин.
В то же время министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что посол страны не вернется в Турцию, пока пост президента занимает Реджеп Тайип Эрдоган.
«Пока у власти в Турции Эрдоган, наш посол не вернется в Анкару», — написал он в X (бывшем Twitter).
Ранее, 4 декабря, президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранных государств. Он поздравил с официальным началом дипломатической деятельности в РФ, отметив, что оно проходит в непростые для мира времена. Грамоты главе российского государства вручили, в частности, послы Бурунди, Эфиопии, Казахстана, Мали, Греции, Туркмении, Великобритании, Мавритании, Австралии, Турции, Кувейта, а также Пакистана, Люксембурга, Словении, Сингапура, Германии, Гамбии, Южной Кореи, Швеции, Алжира и Доминиканы.