В России средняя стоимость иномарки с пробегом за год выросла на 31%

По итогам 2023 года в России средняя стоимость иномарки с пробегом выросла на 31%, достигнув 2,7 млн рублей. Об этом говорится в исследовании Major Auto, с которым ознакомились «Известия» 28 декабря.

Аналитики отметили, что, несмотря на подорожание автомобилей зарубежных брендов, россияне готовы покупать более дорогие, но «свежие» модели не старше пяти лет. Кроме того, они уточнили, что в текущем году выросла доля продаж машин с пробегом в кредит.

Также эксперты рассказали, что за последние пять лет иномарки с пробегом стали оцениваться в три раза дороже (в 2019-м — 897 тыс. рублей).

При этом если в 2019-м россияне чаще всего приобретали автомобили в возрасте пять–восемь лет, то в нынешнем году в лидерах модели трех–пяти лет. Среди лидеров рынка авто с пробегом марки Toyota, Kia и Hyundai. В то время как доля китайских автомобилей в общей структуре продаж составляет 4%, указывается в исследовании.

«2023 год стал периодом оживления для автомобильного сектора. Сейчас мы можем наблюдать прогнозируемые тренды — стоимость авто растет на фоне рыночной конъюнктуры, ухода из России многих ведущих брендов. При этом автопарк начал молодеть — отчасти эта тенденция связана с попыткой россиян «заместить» автомобилем с небольшим пробегом новое авто из-за повышения стоимости», — сказал руководитель департамента по продаже автомобилей с пробегом Major Auto Давид Павлов.

Он добавил, что, по оценкам компании, российский авторынок продолжит восстанавливаться в 2024 году, и прежде всего в сегменте авто с пробегом.

Ранее, 25 декабря, аналитическое агентство «Автостат Инфо» сообщило, что самыми популярными на вторичном рынке России автомобилями китайского производства в 2023 году стали модели марок Chery, Geely и Lifan. По его информации, объем продаж авто из КНР с пробегом с начала года по ноябрь вырос на 45,6% — с 90 675 машин за аналогичный период 2022 года до 131 990.