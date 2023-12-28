Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви завершил миссию
Мир
В Киеве заявили о потере территорий без американской поддержки
Мир
В Латвии закрыли доступ к связанным с «Яндексом» сайтам
Мир
Дипломат назвал надуманными предлоги Латвии для закрытия пунктов на границе с РФ
Общество
Певицу Anna ASTI заменили на Чеботину на концерте в «Барвихе Luxury Village»
Мир
В ФРГ сообщили о начале подготовки ЕС новых санкций против России
Политика
Посол РФ сообщил о бесчисленных жалобах россиян на действия латвийских властей
Мир
Захарова рассказала, что общего между расистом, колониалистом и западным неолибералом
Мир
Украину назвали одним из крупнейших поставщиков сельхозпродукции в ЕС
Происшествия
Более 100 тыс. человек в Дагестане остались без света из-за непогоды
Мир
Глава МВД Эстонии указал на сложности с возвращением украинцев на родину
Мир
В Газе более 21 тыс. палестинцев были убиты с начала конфликта
Мир
Отставной полковник ВС Британии сообщил о мрачных перспективах для Украины
Мир
Города Чехии отменили новогодние салюты из-за стрельбы в Праге
Общество
СМИ сообщили о госпитализации Михаила Боярского в Санкт-Петербурге

В России средняя стоимость иномарки с пробегом за год выросла на 31%

Исследование: средняя стоимость иномарки с пробегом в РФ за год выросла на 31%
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам 2023 года в России средняя стоимость иномарки с пробегом выросла на 31%, достигнув 2,7 млн рублей. Об этом говорится в исследовании Major Auto, с которым ознакомились «Известия» 28 декабря.

Аналитики отметили, что, несмотря на подорожание автомобилей зарубежных брендов, россияне готовы покупать более дорогие, но «свежие» модели не старше пяти лет. Кроме того, они уточнили, что в текущем году выросла доля продаж машин с пробегом в кредит.

Также эксперты рассказали, что за последние пять лет иномарки с пробегом стали оцениваться в три раза дороже (в 2019-м — 897 тыс. рублей).

При этом если в 2019-м россияне чаще всего приобретали автомобили в возрасте пять–восемь лет, то в нынешнем году в лидерах модели трех–пяти лет. Среди лидеров рынка авто с пробегом марки Toyota, Kia и Hyundai. В то время как доля китайских автомобилей в общей структуре продаж составляет 4%, указывается в исследовании.

«2023 год стал периодом оживления для автомобильного сектора. Сейчас мы можем наблюдать прогнозируемые тренды — стоимость авто растет на фоне рыночной конъюнктуры, ухода из России многих ведущих брендов. При этом автопарк начал молодеть — отчасти эта тенденция связана с попыткой россиян «заместить» автомобилем с небольшим пробегом новое авто из-за повышения стоимости», — сказал руководитель департамента по продаже автомобилей с пробегом Major Auto Давид Павлов.

Он добавил, что, по оценкам компании, российский авторынок продолжит восстанавливаться в 2024 году, и прежде всего в сегменте авто с пробегом.

Машинная возня: автодилеры рискуют не выполнить план продаж за 2024 год
Производители рассчитывают реализовать в России почти 2 млн транспортных средств

Ранее, 25 декабря, аналитическое агентство «Автостат Инфо» сообщило, что самыми популярными на вторичном рынке России автомобилями китайского производства в 2023 году стали модели марок Chery, Geely и Lifan. По его информации, объем продаж авто из КНР с пробегом с начала года по ноябрь вырос на 45,6% — с 90 675 машин за аналогичный период 2022 года до 131 990.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023