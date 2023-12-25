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Аналитики назвали самые популярные в РФ подержанные китайские автомобили

«Автостат Инфо»: в РФ найдены самые популярные китайские машины на вторичке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Самыми популярными на вторичном рынке России автомобилями китайского производства в 2023 году стали модели марок Chery, Geely и Lifan. Об этом 25 декабря сообщило аналитическое агентство «Автостат Инфо».

По его данным, объем продаж китайских авто с пробегом с начала года по ноябрь вырос на 45,6% — с 90 675 ед. за аналогичный период 2022 года до 131 990 ед.

Рейтинг в данном сегменте возглавили машины бренда Chery, продажи которых достигли 38 634 ед. (рост на 40%). Автомобили Geely приобрели 30 409 покупателей (рост на 59%), тогда как у Lifan продажи выросли до 20 929 ед. (+13%).

Наиболее популярной китайской моделью на вторичном авторынке в РФ стал кроссовер Chery Tiggo, а на втором и третьем месте расположились Lifan Solano и Great Wall Hover, отметила «Газета.Ru».

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Ранее, 22 декабря, по результатам исследования специалистов «СберАвто» и «СберСтрахования» выяснилось, что за 11 месяцев 2023 года спрос в России на китайские автомобили и КАСКО для них вырос в несколько раз. Из китайских машин лучше всего продаются Haval (22% от общего числа продаж всех машин производства КНР), Chery (18%) и Geely (18%), уточнили аналитики.

20 декабря независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов рассказал «Известиям», что за семь месяцев 2023 года в РФ было продано более 28 тыс. авто премиум-сегмента китайских производителей. Из них 73% — это модели Exeed, 14% — Tank, а еще 6% — Voyah.

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