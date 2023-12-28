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Педагог посоветовала честно говорить с детьми о Деде Морозе

Педагог Евсеева: ребенок должен понять, что Дед Мороз — это часть праздника
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева 28 декабря рассказала «Газете.Ru», стоит ли родителям говорить с ребенком о Деде Морозе и как правильно это делать.

По ее словам, Дед Мороз для детей он является фигурой, символизирующей Новый год. Этот персонаж несет только добрые ценности.

«Как отмечают многие психологи, до семи лет ребенок живет в мире фантазий, в которых для него выдуманные персонажи, такие как Баба-яга, Дед Мороз или Снегурочка, являются такими же реальными персонажами, как сосед на лестничной клетке. Фигура Деда Мороза не несет какого-либо негативного значения, напротив, он несет добрые ценности и атмосферу праздника. Поэтому психологи не видят ничего негативного в том, чтобы создавать для ребенка этот праздник с помощью Деда Мороза», — отметила Евсеева.

Как правило, так называемое рассекречивание Деда Мороза происходит в возрасте 10 лет, когда ребенок начинает осознавать, что на самом деле эта фигура — просто переодетый взрослый. В момент, когда ребенок подходит к родителям со своими сомнениями на этот счет, важно быть честными с ним и вместе порассуждать. В частности, стоит на понятном языке объяснить, зачем ему говорили, что Дед Мороз существует.

«Нужно понимать, что для ребенка это будет сильное переживание и разочарование. Однако что он должен понять из этого — так это то, что Дед Мороз — это часть праздника, который создается специально для ребенка, а его родители участвуют в организации и стараются сделать все, чтобы создать новогоднюю атмосферу», — подытожила эксперт.

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Ранее, 16 декабря, глава компании «Почта России» Михаил Волков рассказал, что россияне уже отправили Деду Морозу более 40 тыс. писем почтой. Он также отметил, что бумажные письма вряд ли исчезнут в ближайшее время, и почтовые службы продолжат работать в рамках текущей концепции.

Перед этим, 13 декабря, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия», Дед Мороз рассказал, чем он занимается летом. В частности, в летний сезон Дед Мороз изучает письма, много путешествует и собирает грибы и ягоды.

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