Дед Мороз рассказал, чем он занимается летом

Летом у Деда Мороза много работы — он изучает письма, много путешествует и собирает ягоды. Об этом он рассказал 13 декабря, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Про письма я уже рассказал, их все надо изучить, ответить и так далее. А потом мы же путешествуем много, ездим к своим друзьям, занимаемся сбором ягод, грибов, чтобы потом попотчевать и, как это называется, вместе с друзьями собраться и полакомиться тем, что дает нам природа», — рассказал Дед Мороз.

22 ноября сообщалось, что в российских лесах к Новому году спилят около 60 тыс. елей, сосен и пихт. В Рослесинфорге отметили, что цены на живые деревья вырастут незначительно, в пределах 5–7%, полутораметровая ель будет стоить около 1,5 тыс. рублей. При этом стоимость искусственных деревьев уже поднялась более чем на 20%, добавили в компании «Платформа ОФД».