Поэты Штовбе и Камардин из дела о «Маяковских чтениях» получили до семи лет колонии

Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор Егору Штовбе и Артему Камардину, которые в сентябре 2022 года около памятника поэту Владимиру Маяковскому читали оскорбительные стихи о Вооруженных силах (ВС) России и Донбассе. Об этом из зала суда сообщил 28 декабря корреспондент «Известий».

Штовбе приговорен к 5,5 года колонии, Камардина суд приговорил на семь лет.

«Суд приговорил Камардина к семи годам, Штовбу к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима», — объявил судья.

Суд признал осужденных виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») и ч. 2 ст. 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия») Уголовного кодекса РФ.

Несколько десятков человек собрались на незаконную акцию у памятника Маяковскому в Москве в сентябре 2022 года. Желающие читали стихотворения с заведомо оскорбительным содержанием в адрес ополченцев Донбасса и армии РФ.

Впоследствии они стали фигурантами уголовного дела, обвиняемые извинились за произошедшее.

Ранее, 27 декабря, в Москве администратора двух Telegram-каналов Феликса Елисеева приговорили к 14 годам за госизмену и публичное оправдание терроризма. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.