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Аналитик назвал позитивным отмену ЦБ комиссии для банков за переводы в СБП

Антонов назвал правильным решение отменить комиссии для банков за переводы в СБП
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Решение Центробанка (ЦБ) РФ отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в системе быстрых платежей (СБП) своевременное и правильное, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Он рассказал «Известиям» 28 декабря, что мера ускорит развитие СБП и имеет только позитивные эффекты для всей платежной системы страны.

«Решение ЦБ РФ о бессрочном освобождении банков от уплаты комиссии за переводы между гражданами в СБП — это важный и позитивный шаг», — подчеркнул эксперт.

По его словам, это позволит достичь снижения издержек банков.

«Отсутствие комиссий за Me2Me переводы (переводы самому себе. — Ред.) снимает дополнительное финансовое бремя с банков, что позволит им активнее продвигать СБП и увеличивать количество пользователей системы», — объяснил аналитик.

Кроме того, это повлияет на рост популярности СБП среди населения. Как уточнил эксперт, бесплатные переводы между людьми — сильнейший драйвер, который побуждает подключаться и активно использовать систему. По разным оценкам, доля пользователей системы быстрых платежей может вырасти на 15–25% после отмены комиссий, добавил Антонов.

«[Также это скажется на] развитии цифровизации платежей и приучит людей к новым сервисам. СБП является основой для создания современной и удобной экосистемы платежей. Чем больше людей подключатся — тем быстрее всё это будет развиваться», — сказал эксперт.

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При этом решение ЦБ об отмене комиссии повлияет на сокращение доли наличных платежей в экономике. Отсутствие комиссий сделает переводы еще более привлекательной альтернативой наличным, что важно для повышения прозрачности экономики и борьбы с теневым оборотом, обратил внимание Антонов.

«Лимит в 30 млн рублей относится только к переводам между своими счетами. Для переводов людям сохраняется прежняя граница в 100 тыс. рублей без комиссии за месяц. Возможно в будущем лимиты для С2С транзакций (переводы одного гражданина другому. — Ред.) всё же будут расширены», — уточнил аналитик.

В то же время он назвал несколько причин того, почему лимиты не подняли. Среди них риски по отмыванию доходов и финансовым махинациям. При более высоких лимитах С2С-платежей сложнее отслеживать сомнительные операции, объяснил эксперт. Кроме того, по его словам, существуют технические и ресурсные ограничения: обработка большого количества крупных платежей требует масштабирования инфраструктуры СБП, чем ЦБ пока не занимался. Также, по его мнению, среди причин: постепенный подход к повышению лимитов, чтобы контролировать ситуацию; лоббирование интересов банков, чтобы сохранить за ними комиссионный доход от крупных переводов между гражданами; желание стимулировать развитие других цифровых платежных инструментов в дополнение к системе быстрых платежей.

«В целом, это крайне своевременное и правильное решение ЦБ, которое ускорит развитие СБП и имеет только позитивные эффекты для всей платежной системы страны», — заключил Антонов.

Ранее, 28 ноября, директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина рассказала «Известиям», что россиянам стали доступны переводы через СБП в пять стран. Среди них — Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия. Отмечалось, что наиболее востребована услуга со стороны релокантов и трудовых мигрантов.

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