Синоптик спрогнозировала понижение температуры до -20 градусов в январе в Москве

Температура в Москве и Московской области начнет понижаться 31 декабря. Об этом 28 декабря «Известиям» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В конце года синоптическая ситуация в столичном регионе существенно поменяется. Если до этого погоду определяют атлантические циклоны, которые несут нам теплый и влажный воздух, осадки в виде мокрого снега и дождя и температуру около 0 градусов, то именно 31 числа ситуация будет кардинально меняться в течение дня. 31 числа власть над погодой перейдет к антициклону. В течение дня температура воздуха будет понижаться. Если в начале дня мы ждем температуру около 0 градусов, то к вечеру, к 21:00, она понизится до -7, по области — до -10 градусов», — сказала она.

Первый день 2024 года будет холодным с небольшим снегом. Минимальная температура по столичному региону будет -10…-15. Следующий день будет еще на пару градусов холоднее, добавила Позднякова.

«Если в конце года, 30 декабря, температура воздуха будет градусов на 5, на 6 выше климатической нормы, то уже 2 января она будет градусов на 5–7 ниже климатической нормы. Вот такие существенные переходы температуры от положительной к отрицательной произойдут именно с началом нового года», — отметила метеоролог.

Специалист не исключила дальнейшего понижения температуры.

«Температура воздуха может понижаться до -20 по области, может быть и ниже. Но пока что ниже –20 градусов мы не прогнозируем. Рождественские морозы состоятся, скорее всего, это будет период с 6 по 8 января — конец, праздников», — сказала она.

Накануне руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ряд регионов в Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке ожидает аномально холодное завершение 2023 года, в некоторых из них морозы будут доходить до 47–51 градуса. Например, В Архангельской области 29–31 декабря температура будет на 7–11 градусов ниже нормы.