Путин провел встречу с главой «Ростеха» Чемезовым

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, говорится 28 декабря в сообщении на сайте Кремля.

«Руководитель корпорации проинформировал президента об исполнении гособоронзаказа, ситуации в области российского авиа- и автомобилестроения, а также о ходе импортозамещения», — отмечается в сообщении.

По словам главы госкорпорации, производство танков в России за последние два года увеличилось в семь раз, производство боеприпасов для стрелкового оружия, реактивных систем залпового огня и артиллерии нарастили в 50 раз. Также в 5,5 раза выросло производство легкой бронетехники.

Чемезов также обратил внимание, что основная продукция «Ростеха» имеет гражданский характер. Так, он доложил Путин о выпуске самолетов и двигателей для них.

Также была затронута ситуация в российском автомобилестроении, в том числе разработка беспилотных машин и электромобилей.

Накануне, 27 декабря, генеральный директор госкорпорации «Ростех» рассказал, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема» и «Корнет» с любого ракурса пробивают немецкие танки Leopard. Он назвал мифом представления о хорошей защищенности танков западного производства, уточняет «Газета.Ru».

Также Чемезов отметил, что в зоне спецоперации скоро появится новейшая российская гаубица «Коалиция». Она обеспечит превосходство по дальности над гаубицами, переданными Украине Западом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.