В России спрос на туры в гости к Деду Морозу в этом году стал рекордным

Спрос на новогодние туры в вотчину Деда Мороза Великий Устюг в 2023 году стал самым высоким за последние 7–8 лет, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ) 28 декабря.

Приводятся данные администрации Великоустюгского муниципального округа, согласно которым в гостиницы города заселились 10 тыс. гостей, а по итогам новогодних каникул объекты вотчины могут посетить порядка 100 тыс. человек.

«Спрос на новогодние туры в резиденцию Деда Мороза подрос в этом году примерно на 30%, это рекордный показатель. Нагрузка на нашего Деда Мороза будет максимальной за последние 7–8 лет. Туроператорам к середине декабря стало нечего продавать — раскуплены и билеты на поезда, и места в отелях города и его окрестностей», — приводит РСТ слова гендиректора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина.

По информации туроператоров, цены на путешествие к сказочному волшебнику выросли в текущем году на 10–20%.

Ранее, 16 декабря, глава «Почты России» Михаил Волков сообщил, что россияне уже отправили Деду Морозу более 40 тыс. писем. В прошлом году волшебнику было доставлено 170 тыс. посланий. Волков выразил мнение, что в 2023-м отправлено будет не меньше, ведь люди продолжают верить в чудо и добро.