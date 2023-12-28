Названы самые частые травмы москвичей в Новый год

Самые частые травмы в Новый год у жителей Москвы — это переломы, травмы вследствие падений, ожоги, а также есть небольшая доля пациентов, поступающих из-за неправильного использования пиротехники. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Евгений Данилов, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 28 декабря.

Он отметил, нагрузка в новогодние праздники на службу скорой медицинской помощи возрастает за счет пациентов с травмами и, отчасти, с отравлениями.

«И мы с вами не должны забывать, что в период новогодних праздников, всё же это зима, ситуация с обстановкой по гриппу и острым респираторным заболеваниям (ОРВИ) не отступает и, соответственно, заболеваемость сохраняется. Мы тоже оказываем помощь пациентам с ОРВИ», — добавил Данилов.

26 декабря врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин рассказал, что причиной наиболее серьезных ожогов при обращении с пиротехникой является несоблюдение безопасной дистанции. По его словам, опаснее всего сразу же после залпа брать фейерверк в руки и разглядывать его.