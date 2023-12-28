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В МЧС назвали правила безопасности при использовании гирлянд

МЧС Москвы: при выборе гирлянд обращайте внимание на сертификат соответствия
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Фото: Getty Images/Glasshouse Images
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При выборе и покупке гирлянд в первую очередь необходимо обращать внимание на наличие сертификатов соответствия, рассказал заместитель начальника Главного управления — начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве, главный государственный инспектор Москвы по пожарному надзору Александр Бобров. Об этом он сообщил 28 декабря, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Если есть сертификаты соответствия, они проходят определенную процедуру испытания и можно сказать, что они будут безопасны», — отметил Бобров.

Также, по его словам, важно учитывать допустимый срок эксплуатации, а также правильно хранить их после использования.

«Как только вы видите какие-то неполадки в работе гирлянды, что-то затрещало, заморгали лампочки, перегрелась розетка, перегрелась вилка — необходимо сразу исключать эксплуатацию этой гирлянды. Отключайте, покупайте новую. Это залог вашей безопасности», — подчеркнул специалист.

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21 декабря источник «Известий» сообщил, что в Москве из-за короткого замыкания гирлянды произошел пожар в квартире. Было установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание новогодней гирлянды возле окна. Площадь пожара составила 4 кв. м. Находившимся в квартире оказана первая медицинская помощь бригадой скорой помощи. В госпитализации женщины не нуждались.

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