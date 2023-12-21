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В Москве из-за короткого замыкания гирлянды произошел пожар в квартире

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Фото: РИА Новости/Владимир Буров
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В Москве из-за короткого замыкания гирлянды произошел пожар в квартире, об этом сообщил источник «Известий» 21 декабря.

Собеседник рассказал, что возгорание произошло ночью в районе Бибирево.

«20 декабря 2023 года в 23:27 в дежурную часть ОМВД через службу «02» поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, ул. Мурановская, д. 3», — рассказали «Известиям».

По прибытии на адрес выяснилось, что в квартире находились две женщины — Ирина М., 1981 года рождения, и Мария М., 1992 года рождения.

Установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание новогодней гирлянды возле окна. Площадь пожара составила 4 кв. м. Находившимся в квартире оказана первая медицинская помощь бригадой скорой помощи. В госпитализации женщины не нуждались.

Сообщается, что на месте также находилась аварийно-спасательная служба. По данному случаю проводится проверка.

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Ранее в этот же день сообщалось, что пожар произошел в частном доме в Батайске, в результате чего погибли двое детей и их бабушка. Пожар был ликвидирован на площади 70 кв. м. В МЧС уточнили, что причиной пожара, по предварительным данным, стала детская шалость с огнем. Возгорание произошло в частном доме поздно вечером. В здании на тот момент находилось пять человек — две женщины и трое детей. Сейчас следствие проводит необходимые проверки и экспертизы для выяснения всех обстоятельств. По данному случаю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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