Опубликованы кадры с места посадки самолета на реку Колыму в Якутии
В распоряжение «Известий» 28 декабря поступили видеокадры севшего на реку Колыму пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии».
Из видео следует, что самолет стоит почти посередине покрытой льдом реки. Видны также следы самолета в несколько сотен метров, которые он оставил на снегу при посадке.
Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» с пассажирами совершил посадку вне взлетно-посадочной полосы в Якутии ранее 28 декабря. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск – Якутск.
В результате посадки пострадавших не было, экипаж и пассажиров доставили в аэропорт Якутска.
Якутская транспортная прокуратура начала доследственную проверку.