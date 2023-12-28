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Десять детей с признаками ОРВИ сняли с поезда Москва - Симферополь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Тамбовской области 10 детей, следовавших поездом Москва – Симферополь, направили в больницу после выявления у них признаков ОРВИ. Об этом 28 декабря сообщили в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги.

«Вечером 27 декабря у нескольких детей, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом №162 «Таврия» (Москва — Симферополь), были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура. На станции Мичуринск-Уральский (Тамбовская область) в 23:16 в состав прибыла бригада медиков и сотрудники Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вся группа состояла из 250 детей и 45 сопровождающих. После их осмотра было принято решение направить в Тамбовскую детскую клиническую больницу 10 детей, поскольку у остальных признаков ОРВИ обнаружено не было.

Начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам, добавили в сообщении.

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Ранее, 21 декабря, после вспышки инфекции в поезде с поезда были сняты 125 детей из ЛНР, возвращавшихся с отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». 21 декабря в Минздраве сообщили, что детей в тяжелом состоянии среди ехавших в этом поезде нет. Уточнялось, что из всех снятых с поезда детей 86 госпитализированы с симптомами ОРВИ.

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