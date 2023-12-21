Минздрав сообщил об отсутствии детей с поезда Тюмень — Адлер в тяжелом состоянии

Детей в тяжелом состоянии среди ехавших в поезде Тюмень — Адлер нет. Об этом сообщили в четверг, 21 декабря, в Минздраве России. Там уточнили, что из 125 снятых с поезда детей 86 госпитализированы с симптомами ОРВИ.

Отмечается также, что семеро детей находятся в состоянии средней тяжести, у них повышена температура. Остальные дети, по заявлению ведомства, находятся в удовлетворительном состоянии.

В Минздраве добавили, что еще 38 детей и 11 взрослых сопровождающих без признаков инфекционных заболеваний временно размещены в провизорном блоке больницы.

«У всех пациентов взяты анализы, назначена противовирусная терапия», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день группу из 125 детей, путешествующих поездом Тюмень — Адлер, сняли с состава из-за признаков недомогания и температуры у нескольких из них. Детей отправили в саратовскую больницу. Одна девочка скончалась. По этому факту Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело.