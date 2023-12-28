Хуснуллин заявил о закрытии федеральных обязательств перед обманутыми дольщиками

Федеральные обязательства перед обманутыми участниками долевого строительства закрыты, заявил 28 декабря вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Марат Хуснуллин на совещании с регионами.

«До конца года планируется принять решения о восстановлении прав всех граждан — участников долевого строительства. Мы, несмотря на сложности, недостаток денег, даже пошли на то, чтобы взять кредиты и рассчитаться с дольщиками. Я прошу обязательства, которые есть за региональными командами, тоже все выполнить. Коллеги, давайте тему дольщиков закроем. Мы федеральные обязательства закрыли», — сказал он.

По словам Хуснуллина, приняты решения о том, кому предоставить жилье, а кому выплатить компенсации. Выплаты осуществят в течение нескольких месяцев.

До этого, 25 декабря, вице-премьер отметил, что компенсации за покупку квартир в домах, впоследствии признанных проблемными, получат дольщики в девяти регионах по решению наблюдательного совета Фонда развития территорий. Возмещения получат 2052 дольщика в девяти регионах, после этого их права будут восстановлены, отметил Хуснуллин.

Ранее, 25 ноября, основательница юридической компании GAP Ирина Гукова рассказала «Известиям», что при банкротстве застройщика надо внимательно изучить подписанные с компанией документы, особенно условия возврата денежных средств или получения недвижимости. Она напомнила, что в РФ действует федеральный закон о несостоятельности, который регулирует процедуру банкротства.

В октябре аналитики ДОМ.РФ рассказали «Известиям», что застройщики осенью запустили максимальное с начало года количество новых проектов жилых домов в России. По итогам девяти месяцев запущено строительство почти 33 млн кв. м жилья, что превышает уровень за аналогичный период в 2022 году (+14%) и в 2021-м (+5%).