Юрист дала рекомендации при банкротстве застройщика

Основательница юридической компании GAP Ирина Гукова 25 ноября рассказала «Известиям», что делать при банкротстве застройщика.

«При столкновении с ситуацией банкротства застройщика важно предпринять следующие шаги. Прежде всего, изучите договоры и документацию: просмотрите все договоры, заключенные застройщиком, чтобы понять, какие права и обязанности у вас есть. Также обратите внимание на условия возврата денежных средств или получения недвижимости, а также сроки исполнения. Узнайте о статусе банкротства, то есть определите, в какой стадии находится процесс банкротства застройщика. На данный момент в РФ действует федеральный закон о несостоятельности, который регулирует процедуру банкротства», — сказала она.

Гукова рекомендовала обратиться к юристу, специализирующемуся в области недвижимости и банкротства. Кроме того, можно присоединиться к группе пострадавших.

«Ищите других покупателей, которые находятся в похожей ситуации, и объединяйтесь для совместных действий. Общаясь с другими пострадавшими, вы можете обменяться информацией, опытом и ресурсами для защиты своих интересов. Следите за новостями, будьте в курсе последних новостей о процедуре банкротства застройщика и решениях суда. Это поможет вам предпринять информированные решения и адаптироваться к изменяющейся ситуации», — сказала она.

Юрист указала на то, что при банкротстве застройщика суд поможет сыграть важную роль в защите прав и интересов пострадавших покупателей. Однако следует учитывать, что исход дела и решение суда могут различаться в зависимости от конкретной ситуации и действующего законодательства.

По ее словам, во время процедуры банкротства застройщика суд поможет принять решение о признании застройщика банкротом на основании представленных доказательств. Это позволяет запустить процедуру банкротства и формирования кредиторской массы.

«Второе — назначение временного управляющего. Суд поможет назначить временного управляющего, который будет осуществлять контроль над имуществом застройщика и управлять его деятельностью во время процедуры банкротства. Третье — рассмотрение требований кредиторов. Суд будет принимать решение по представленным требованиям кредиторов, включая покупателей недвижимости. Это включает в себя рассмотрение требований о возврате денежных средств или недвижимости. Четвертое — продажа имущества, суд поможет утвердить процедуру продажи имущества застройщика с целью удовлетворения требований кредиторов, в том числе покупателей недвижимости. Пятое — разделение имущества. В случае, если имущества застройщика недостаточно для удовлетворения всех требований кредиторов, суд поможет принять решение о распределении имущества между кредиторами в соответствии с приоритетами, установленными законом», — сказала она.

В октябре аналитики ДОМ.РФ рассказали «Известиям», что застройщики осенью запустили максимальное с начало года количество новых проектов жилых домов в России. По итогам девяти месяцев запущено строительство почти 33 млн кв. м жилья, что превышает уровень за аналогичный период в 2022 году (+14%) и в 2021-м (+5%). Как отметили эксперты, застройщики ориентируются на высокий спрос.