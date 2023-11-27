Ложные движения: почему в России продолжается обман участников долевого строительства

Проблема обманутых дольщиков существует в России не первый год. И хотя к ее решению федеральные власти прилагают немало усилий, на местах, в регионах, десятки тысяч людей все еще безнадежно ждут по закону приобретенного жилья, сражаясь с фирмами-однодневками и организаторами сомнительных финансовых схем. Очередной скандал сейчас разгорается в Новосибирске, где обманутые дольщики отправляют обращения в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет, чтобы защитить свои права. В ситуации разбирались «Известия».

Обманутые дважды

Дольщики второй очереди дома 242 по улице Дуси Ковальчук в Новосибирске считают себя обманутыми дважды. Их дом начинало строить ООО «ИНТЕРПОТОК», с ней им не повезло в первый раз. Не завершив проект, компания объявила о банкротстве, оставив людей без жилья. Сейчас дело о банкротстве застройщика находится на рассмотрении в Арбитражном суде Новосибирской области. Пока суд разбирался с кредиторами бывшего застройщика, в дело поступило заявление о смене бывшего застройщика от ООО СЗ «Первый». И хотя теоретически дольщикам полагалось радоваться, что решением их жилищной проблемы будет, кому заняться, — однако, вопреки ожиданиям, предложение их, скорее, напугало. И неудивительно.

Дело в том, что предложившее себя в качестве застройщика СЗ «Первый» оказалось микропредприятием с уставным капиталом 10 тысяч рублей, зарегистрированным в июле 2022 года. А ведь, согласно федеральному закону № 214 «Об участии в долевом строительстве», застройщик должен иметь как минимум трехлетний опыт участия в строительстве и ввести в эксплуатацию не менее 5000 квадратных метров многоквартирных домов. Между тем, у СЗ «Первый» с момента регистрации прошло чуть больше года, и за ним не числилось ни одного сданного квадратного метра жилья. Неудивительно, что, как рассказали дольщики, Минстрой РФ отказал заявителю в праве на достройку спорного жилого дома.

Однако дело на этом не закончилось. К процессу выбора нового застройщика подключилось Министерство строительства Новосибирской области. В октябре 2023 года в арбитраж поступил отзыв регионального Минстроя на заявление застройщика. Сообщалось, в частности, что ООО СЗ «Первый» осуществляет строительство трех многоквартирных домов. Также в отзыве говорилось о «безупречной репутации» застройщика, в связи с чем предлагалось удовлетворить заявление СЗ «Первый».

Как выяснили дольщики, учредителем СЗ «Первый» является депутат Законодательного собрания Новосибирской области Илья Поляков, которому принадлежит 55% акций компании.

Возможно, этот факт вызвал уважение новосибирского Минстроя — однако сами обманутые дольщики от этого не стали спокойнее относиться к тому, что строительство их честно приобретенного жилья вновь окажется в руках микрофирмы с отсутствием требуемого законом опыта и туманными перспективами для людей, однажды уже пострадавших от недобросовестного застройщика.

Кроме того, хотя в отношении ООО СЗ «Первый» и самого Полякова И. Л. и не возбуждалось процедур банкротства, банкротство индивидуального предпринимателя Полякова Ильи Леонидовича с ОГРНИП 310547636300158, в отсутствии которого заверил областной минстрой, состоялось в 2012 году согласно решению суда. В 2015 году последовало банкротство учрежденного Ильей Поляковым ООО «СибАгроСервис-плюс». Оно было связано с домом 2/1 по ул. Дениса Давыдова, ставшим в результате недостроем с обманутыми дольщиками.

По всей стране

Проблема обманутых дольщиков коснулась, пожалуй, каждого российского региона. До 2018 года участие в долевом строительстве было делом рискованным, поскольку девелоперы без ограничений использовали деньги дольщиков. Изменения, внесенные в федеральный закон № 214 и вступившие в силу с 1 июля 2018 года, ужесточили требования к девелоперам и в значительной степени защитили права дольщиков, однако к тому времени от действий мошенников пострадали уже более четверти миллиона человек. И хотя сегодня федеральные власти прикладывают немало усилий для защиты пострадавших — так, по словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, за 9 месяцев 2023 года были восстановлены права более чем 30 тысяч обманутых дольщиков, — десятки тысяч людей по всей стране по-прежнему не получили положенного по закону жилья. Да и мошенники до сих пор находят лазейки в законодательстве, используя фирмы-однодневки и фальшивые банкротства, чтобы оставить людей без денег и жилья.

Данные, поступающие из разных регионов о все новых судебных процессах над недобросовестными девелоперами, свидетельствуют о том же: борьба за права обманутых дольщиков ведется, однако масштаб проблемы все еще остается существенным. Так, в ноябре 2023 года в Брянской области руководству ряда строительных организаций было предъявлено обвинение в хищении денежных средств участников долевого строительства на сумму более 440 миллионов рублей. Мошенники, по данным следствия, действовали на протяжении 7 лет — с декабря 2016 по октябрь 2023 года.

Примерно в то же время скандал с мошенником-девелопером разгорелся в Нижегородской области. Там был арестован бывший заместитель губернатора Нижегородской области, который с 2018 по 2020 год заключил ряд договоров о долевом строительстве, но дом, который должен был сдать застройщик в 2022 году, до сих пор так и не был построен. Ущерб, нанесенный обманутым дольщикам, оценивается в 808 миллионов рублей.

Однако рекордом, наверное, стало дело компании «Речелстрой» из Челябинска, владельцев и руководителей которой летом 2023 года обвинили в хищении более 2 млрд рублей у дольщиков при строительстве микрорайона в Челябинске. Договора долевого строительства заключались в 2014 — 2017 г.г., однако в ходе расследования дела дольщикам удалось возместить лишь 197 млн — менее десятой части полученных мошенническим путем средств.

По словам экспертов, в большинстве случаев мошенничества в ходе долевого строительства жулики действуют по стандартной схеме: деньги принимает небольшая фирма с минимальным уставным капиталом, которая через некоторое время оказывается банкротом. Неудивительно, что дольщики из Новосибирска опасаются застройщика СЗ «Первый». Как бы ни относились к ней в местном минстрое, в глазах собственников жилья за несколько месяцев своего существования положительную репутацию она, естественно, еще не завоевала. А опыт товарищей по несчастью со всех уголков страны только подтверждает их сомнения.

Глазами закона

Встревоженные происходящим, новосибирские дольщики обратились за помощью к НРОО «Ассоциация обманутых дольщиков и инвесторов», которая, не найдя поддержки на региональном уровне, обратилась за помощью к главе Минстроя России Иреку Файзуллину, Генеральному прокурору Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину (документы имеются в распоряжении редакции).

В обращении, в частности, рассказывается о том, что уже сегодня «в условиях отсутствия альтернативы указанный застройщик очень жестко диктует дольщикам ООО „ИНТЕРПОТОК“ условия в ущерб их интересам, предлагая за паи дольщиков сумму, которая в несколько раз ниже рыночной». В обращении отдельно отмечено, что и минстрой, и прокуратура на региональном уровне игнорируют навязывание обманутым дольщикам единственного застройщика, не соответствующего требованиям ФЗ № 214, что прямо нарушает Федеральное законодательство.

Обращение уже дало результат. Александр Бастрыкин незамедлительно дал поручение провести процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах. О том, как теперь чувствуют себя чиновники областного Минстроя, можно только догадываться.

Говоря о законодательстве, надо отметить, что практика привлечения к ответственности мошенничающих застройщиков за последние годы юристами отработана весьма тщательно — на каждый из многочисленных случаев проявления недобросовестности.

«В случае, если застройщик не планировал исполнять свои обязательства по строительству, уголовная ответственность вероятнее всего наступит, по ст. 159 УК РФ (мошенничество), санкцией которой предусмотрено в том числе лишение свободы на срок до 10 лет, — рассказала член Ассоциации юристов России Марина Спиридонова. — Если были допущены нарушения в привлечении денежных средств граждан — ответственность будет по ст. 200.3 УК РФ. При этом для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 200.3 УК РФ, не имеет значения количество граждан, денежные средства которых привлечены застройщиком, или какие именно суммы были внесены каждым гражданином. Определяющим тут является общий размер внесенных денежных средств, который должен превышать в сумме 3 млн рублей для крупного размера и 5 млн рублей для особо крупного размера. Если будет установлено, что обязательства перед дольщиками не были выполнены в том числе из-за действий руководства, которое использовало свои полномочия вопреки законным интересам организации, для того, чтобы извлечь собственные выгоды и преимущества, то такие „деятели“ могут быть привлечены по ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) или ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Также застройщик и его должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности в случае нецелевого использования застройщиком денежных дольщиков по пункту 1 статьи 14.28 КоАП РФ. Нарушение правил использования денежных средств может повлечь за собой наложение налоговых санкций».