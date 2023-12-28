Врач назвал важное условие для катания ребенка на ледяной горке
Каждую зиму к врачам обращаются с травмами, полученными во время катания на ледяных горках. В основном это происходит из-за несоблюдения правил безопасности, которые устанавливаются на склонах для катания. Об этом 27 декабря рассказал Николай Бацаленко, врач-травматолог, детский ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук.
«Многие пренебрегают даже ношением шлема, не говоря уже о наколенниках и налокотниках. Или используют неподходящий шлем, который не способен защитить все необходимые зоны», — объяснил он в разговоре с «Газетой.Ru».
Он назвал еще одну ошибку, которая заключается в использовании некачественных санок, тюбингов и ледянок, конструкция которых не обеспечивает безопасный спуск. В итоге травму получает и использующий такие санки, и окружающие.
По словам травматолога, не менее важно соблюдать дистанцию между катающимися.
Бацаленко посоветовал кататься на горках с ровным склоном, чтобы не рисковать здоровьем детей.
Ранее, 15 декабря, в городских парках Москвы открыли горки для катания на тюбингах и ледянках. В нескольких парках работают пункты проката, где можно взять необходимый инвентарь. Всего подготовили 20 различных горок — сборно-разборных и сооруженных из снега и льда.