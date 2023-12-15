В парках Москвы заработали горки для катания на тюбингах и ледянках

В городских парках Москвы открыли горки для катания на тюбингах и ледянках. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы в пятницу, 15 декабря.

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента культуры, в нескольких парках работают пункты проката, где можно взять необходимый инвентарь. Всего подготовили 20 различных горок — сборно-разборных и сооруженных из снега и льда.

Для детей обустроили горки в Бабушкинском парке, возле Джамгаровского пруда, в парке имени Юрия Лужкова и вдоль Борисовских прудов, отмечает телеканал «360». На тюбингах дети постарше смогут покататься с высоких склонов, которые открыли в музее-заповеднике «Царицыно», парке имени 50-летия Октября и в ландшафтном парке «Митино».

На своих ледянках можно покататься в парках «Ходынское поле» и «Дубки», в Бабушкинском парке и в парке в Джамгаровского пруда.

Тюбинговые склоны обустроили в четырех парках: «Фили», «Коломенское», «Царицыно» и парк имени 50-летия Октября. В последнем доступны платные горки и пункт проката.

В усадьбе «Воронцово», парке «Сокольники», детском парке имени Н.Н. Прямикова можно покататься на ледянках и тюбингах. Всего доступно 10 таких горок.

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