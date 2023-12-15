Заммэра Москвы Сергунина рассказала о новом прогулочном маршруте на ВДНХ

ВДНХ и Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина представили новый «Снежный маршрут» для длительной прогулки, во время которой можно полюбоваться ландшафтным парком, достопримечательностями Музейного города и прокатиться на коньках.

«В маршрут добавлено 28 живописных зимних площадок ВДНХ, парка «Останкино» и Главного ботанического сада. Прогулка займет не менее трех часов. Карту с отмеченными на ней основными локациями и интересными фактами можно скачать на сайте выставки или взять в инфоцентре», — отметила вице-мэр.

Начать можно у любого входа на территорию ВДНХ и следовать по точкам в удобном порядке. Для посетителей особыми значками отмечены инфоцентры, маршруты электробусов, лыжни и точки общественного питания.

Среди остановок «Снежного маршрута» — воздушная экотропа, расположенная в Шереметьевской дубраве, и каток на площади Промышленности, который в этом сезоне отмечает 10-летний юбилей.

В дендрарии Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук (РАН) приглашают посмотреть на древесные растения, привезенные в Москву из разных частей планеты. Здесь же расположена историческая Старая Фондовая оранжерея.