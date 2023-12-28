Реклама
Прямой эфир
Общество
Хуснуллин заявил о закрытии федеральных обязательств перед обманутыми дольщиками
Мир
FT сообщила о сомнениях в Европе по вопросу законности конфискации активов РФ
Общество
Адвокат Блиновской рассказала о долге блогера в 907 млн рублей
Общество
Фонд помощи детям Донбасса доставил наборы в роддома новых регионов
Мир
В МИД РФ рассказали о россиянах, которые еще находятся в секторе Газа
Общество
Синоптик заявил о морозах до –14 градусов в новогоднюю ночь в Москве
Экономика
ЦБ РФ решил отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП
Общество
Юрист назвал способы обмена или возвращения в магазин новогодних подарков
Мир
WAFA сообщило о гибели мирных жителей из-за обстрела лагеря беженцев в Газе
Политика
Лавров заявил о вере Армении в «туманные обещания» Запада
Спорт
Российский хоккеист Малкин стал вторым в истории НХЛ по голам среди россиян
Общество
Более 50% россиян с аллергией позволяют себе все блюда новогоднего стола
Мир
В Великобритании выставили на продажу самую дорогую Lada Niva за £22 тыс.
Армия
Российские десантники «Ланцетами» подбили танк и «Гвоздику» ВСУ на берегу Днепра
Армия
Украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ

Юрист назвал способы обмена или возвращения в магазин новогодних подарков

Юрист Рябов: получить деньги за не понравившийся подарок можно даже без чека
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Магазины обязаны монетизировать подарочные сертификаты и вернуть деньги за не понравившийся новогодний подарок даже без чека. Об этом 28 декабря рассказал представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Рябов.

«Сразу стоит отметить, что действующее законодательство регулирует порядок обмена или возврата только непродовольственных товаров надлежащего качества», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

Так, вернуть еду, конфеты и чай можно, если потребитель обнаружил, что срок годности истек, а также при изменении формы товара, наличии нарушения упаковки, нехарактерного запаха, насекомых, личинок или плесени, а также в том случае, если информация на упаковке товара отличается от его содержания — например, в коробке с леденцами оказались шоколадные конфеты. Лекарства, духи и украшения обменять практически невозможно.

С непродовольственными качественными товарами дело обстоит иначе. Так, например, если подаренная обувь не подошла по цвету, фасону, форме, габаритам или комплектации, потребитель вправе обменять ее на аналогичный товар у продавца, у которого купил этот товар, в течение 14 дней, не считая дня покупки, рассказал Рябов.

«При отсутствии у продавца необходимого для обмена товара покупатель вправе возвратить приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него денежную сумму. <…> Если, например, покупатель сошлется на то, что нашел товар дешевле в другом магазине, то деньги могут не вернуть», — пояснил юрист.

Однако если подаренная обувь была использована хотя бы раз, увидев признаки употребления, продавец будет вправе отказать. Причинами для отказа не являются отсутствие упаковки, утрата товарного чека, а фотография или видеосъемка процесса покупки могут помочь при возврате.

Юрист предупредил, что потребитель вправе вернуть любой товар, за исключением тех, которые включены в утвержденный правительством РФ «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену». Основным нормативным актом, регулирующим данные отношения, является закон «О защите прав потребителей».

Что касается подарочного сертификата, по закону его приобретение потребителями подтверждает внесение ими аванса и право на покупку товара в будущем, а соответственно, аванс не может быть удержан продавцом.

«Однако очень часто продавцы указывают на то, что подарочный сертификат не подлежит возврату. Вместе с тем такое условие является недопустимым, ущемляющим права потребителей», — пояснил юрист.

Рябов порекомендовал приобретать подарки в местах организованной торговли — в магазинах, торговых центрах, официальных рынках, — чтобы избежать проблем в дальнейшем с качеством товара.

Чудеса и не только: цена заказа Деда Мороза на праздник выросла до 2,6 тыс.
На что вырастут траты россиян перед Новым годом и ждать ли подорожания продуктов

Между тем россияне меньше всего хотели бы получить на Новый год подписки на ИИ-сервисы для работы (27%), подписки на развлекательные сервисы (18%), а также криптовалюты и NFT (17%). Как следует из опроса аналитического центра Grechka Media и компании A2 Research, гаджеты, смартфоны и компьютеры станут лучшим новогодним подарком сограждан.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023