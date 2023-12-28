Юрист назвал способы обмена или возвращения в магазин новогодних подарков

Магазины обязаны монетизировать подарочные сертификаты и вернуть деньги за не понравившийся новогодний подарок даже без чека. Об этом 28 декабря рассказал представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Рябов.

«Сразу стоит отметить, что действующее законодательство регулирует порядок обмена или возврата только непродовольственных товаров надлежащего качества», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

Так, вернуть еду, конфеты и чай можно, если потребитель обнаружил, что срок годности истек, а также при изменении формы товара, наличии нарушения упаковки, нехарактерного запаха, насекомых, личинок или плесени, а также в том случае, если информация на упаковке товара отличается от его содержания — например, в коробке с леденцами оказались шоколадные конфеты. Лекарства, духи и украшения обменять практически невозможно.

С непродовольственными качественными товарами дело обстоит иначе. Так, например, если подаренная обувь не подошла по цвету, фасону, форме, габаритам или комплектации, потребитель вправе обменять ее на аналогичный товар у продавца, у которого купил этот товар, в течение 14 дней, не считая дня покупки, рассказал Рябов.

«При отсутствии у продавца необходимого для обмена товара покупатель вправе возвратить приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него денежную сумму. <…> Если, например, покупатель сошлется на то, что нашел товар дешевле в другом магазине, то деньги могут не вернуть», — пояснил юрист.

Однако если подаренная обувь была использована хотя бы раз, увидев признаки употребления, продавец будет вправе отказать. Причинами для отказа не являются отсутствие упаковки, утрата товарного чека, а фотография или видеосъемка процесса покупки могут помочь при возврате.

Юрист предупредил, что потребитель вправе вернуть любой товар, за исключением тех, которые включены в утвержденный правительством РФ «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену». Основным нормативным актом, регулирующим данные отношения, является закон «О защите прав потребителей».

Что касается подарочного сертификата, по закону его приобретение потребителями подтверждает внесение ими аванса и право на покупку товара в будущем, а соответственно, аванс не может быть удержан продавцом.

«Однако очень часто продавцы указывают на то, что подарочный сертификат не подлежит возврату. Вместе с тем такое условие является недопустимым, ущемляющим права потребителей», — пояснил юрист.

Рябов порекомендовал приобретать подарки в местах организованной торговли — в магазинах, торговых центрах, официальных рынках, — чтобы избежать проблем в дальнейшем с качеством товара.

Между тем россияне меньше всего хотели бы получить на Новый год подписки на ИИ-сервисы для работы (27%), подписки на развлекательные сервисы (18%), а также криптовалюты и NFT (17%). Как следует из опроса аналитического центра Grechka Media и компании A2 Research, гаджеты, смартфоны и компьютеры станут лучшим новогодним подарком сограждан.