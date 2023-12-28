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Группировка «Центр» уничтожила шесть опорпунктов ВСУ на краснолиманском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие группировки войск «Центр» остановили продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, а также уничтожили шесть опорных пунктов противника. Об этом 28 декабря сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

«В районе Торского выступа сорвана попытка атаковать позиции мотострелковой бригады двумя штурмовыми группами 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ. — Ред.) при поддержке танка», — передает его слова «РИА Новости».

Кроме того, по словам Шарова, штурмовая авиация группировки уничтожила три опорных пункта ВСУ западнее Червоной Дибровы и еще три в районе Григоровки. Всего на краснолиманском направлении за сутки были ликвидированы 190 украинских боевиков.

«В ходе ведения контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 40 артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе буксируемые орудия, позиции минометов, а также самоходные артиллерийские установки в районе Кировска и Серебрянского лесничества», — добавил он.

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Ранее, 27 декабря, артиллеристы расчета 152-миллиметрового самоходного орудия 2С3 «Акация» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на краснолиманском направлении спецоперации.

До этого, 17 декабря, сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества нанесли поражение штурмовой группе формирования «Азов». Российским военным удалось нанести поражение по трем опорным пунктам и районам сосредоточения украинских бойцов, а также их технике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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