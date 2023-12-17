Минобороны сообщило о поражении штурмовой группы бригады «Азов»
Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества нанесли поражение штурмовой группе формирования «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Об этом сообщает 17 декабря начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на краснолиманском направлении. В районе Серебрянского лесничества при поддержке артиллерийских расчетов нанесено поражение штурмовой группе 12-й бригады специального назначения «Азов», ― цитирует ТАСС Савчука.
Как отметил начальник пресс-центр группировки ВС РФ, артиллерийскими расчетами «Центра» военным удалось нанести поражение по трем опорным пунктам и районам сосредоточения украинских бойцов, а также их техники. По словам Савчука, потери бригады «Азова» составили до 100 человек личного состава.
Ранее, 15 декабря, Минобороны сообщило, что за неделю ВС РФ нанесли 40 групповых ударов по аэродромам, арсеналам, местам хранения боеприпасов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары также были нанесены по пунктам размещения украинских военных, формирования «Азов», а также «Иностранного легиона».
До этого в Минобороны рассказали, как старший лейтенант Артем Симонов ударом ракеты разгромил ангар с вооружением и техникой ВСУ. Уточняется, что, возглавляя расчет пусковой установки, он нанес одиночный удар крылатой ракетой по ангару, тем самым лишив украинскую армию резервов для дальнейшего ведения боевых действий. Кроме того, он также разгромил семь систем противовоздушной обороны противника и более 60 солдат и офицеров.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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