Услуги автосервисов подорожали почти на четверть в 2023 году

Большая часть независимых сервисов технического обслуживания (СТО) автомобилей повысили цены на услуги на 10–20% по итогам 2023 года, подсчитали в Союзе автосервисов. Это подтвердили и представители сети автосервисов Fit Service (объединяет более 300 точек). По их подсчетам, за 11 месяцев 2023 года средний чек на обслуживание и ремонт машин вырос на 23% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

«Услуги автосервисов выросли на 25%. Связано это с дефицитом кадров. Для борьбы за работников СТО повышают стоимость нормо-часа. Вырос спрос на услуги автосервисов, так как старых автомобилей становится больше, им требуется более частое обслуживание», — рассказал «Известиям» член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов.

На подорожание услуг СТО повлиял и рост стоимости запчастей, оборудование и инструменты для обслуживания и ремонта автомобилей, указали в Fit Service. Там согласились, что среднестатистический владелец сейчас стремится продлить жизнь своего автомобиля, поскольку не знает, на какую машину он сможет поменять его в ближайшее время.



»Поэтому водители готовы вкладываться в обслуживание действующих авто, максимально продлевать их жизнь», — полагают в компании.



Опрошенные «Известиями» эксперты и представители отрасли сошлись во мнении, что в 2024 году услуги СТО продолжат дорожать.



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Дорогого СТОит: цены на услуги автосервисов выросли почти на четверть