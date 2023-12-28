Выдачу виз иностранным инвесторам предложили упростить

«Деловая Россия» предложила выдавать иностранным инвесторам визу не на год, как сейчас, а на три. Такая инициатива содержится в письме организации на имя заместителя министра экономического развития Дмитрия Вольвача (есть у «Известий»).

Документ предлагают оформлять по ходатайству одного из четырех бизнес-объединений (помимо авторов письма, ТПП, РСПП или «Опоры России»). Новый тип визы будет выдаваться бизнесмену, который реализует инвестпроект в РФ на сумму более 100 млн рублей.

Инвесторы из дружественных стран проявляют особый интерес к участию в значимых проектах в регионах РФ, отметил председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. Ходатайство бизнес-объединений нужно, поскольку они владеют информацией об иностранных партнерах, готовых заключить инвестиционные соглашения, пояснил он.

В Минэкономразвития сообщили «Известиям», что предложение прорабатывается. Для того чтобы новый алгоритм стал востребованным, он должен обеспечивать быстрое, прозрачное и простое оформление многократных инвестиционных виз, отметил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Такой механизм может упростить планирование проектов для тех иностранцев, которые работают с Россией, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Из-за особенностей миграционного законодательства у иностранных предпринимателей мало возможностей для личного присутствия и руководства проектами, отметил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов. Если опыт нового визового режима будет успешным, то следует ожидать кратного роста желающих работать в России, уверен он.

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Заявочным порядком: выдачу виз иностранным инвесторам хотят упростить