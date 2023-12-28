В МИД РФ рассказали о подготовке к празднованию 80-летия Победы
В торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, могут принять участие зарубежные официальные делегации, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«Соответствующие приглашения от имени президента России [Владимира Путина] будут направлены в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций. Ожидаем прибытия в Москву и почетных гостей из числа видных общественных и политических деятелей зарубежных стран», — отметил он.
При этом дипломат указал, что попытки произвести ревизию итогов Второй мировой войны, которую последние годы предпринимают на Западе, «уже привели к возрождению проявлений нацизма». Свидетельства этому — возвеличивание в ряде государств коллаборационистов, а также «позорная война против памятников и захоронений воинов-освободителей на Украине, в государствах Прибалтики, Польше, Чехии и ряде других восточно- и центральноевропейских стран».
«Помнить об уроках войны особенно важно сейчас, когда в мире поднимается новая волна экстремизма, существует реальная опасность повышения уровня конфликтности в международных отношениях», — сказал Вершинин.
Подробнее читайте в интервью замглавы МИД РФ Сергея Вершинина «Известиям»:
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