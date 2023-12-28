Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров усомнился в желании Зеленского достичь мира на Украине
Мир
Forbes сообщил о потере ВСУ 50 лодок на Днепре за шесть недель
Мир
Экс-разведчик США Риттер назвал потерю Марьинки началом краха обороны ВСУ
Мир
В Израиле заявили о высокой готовности ЦАХАЛ на границе с Ливаном
Мир
Херш заявил о наличии у Нетаньяху информации о нападении на Израиль 7 октября
Экономика
Новак заявил о высоком темпе развития регионов Северного Кавказа
Происшествия
В Севастополе силы ПВО уничтожили беспилотник над морем
Мир
Блинкен объявил о выделении Украине пакета помощи на $250 млн
Мир
Reuters сообщило о планах США передать Украине дополнительно $20 млн военной помощи
Мир
В Индии 12 человек погибли в горящем после ДТП автобусе
Политика
Путин заявил о развитии отношений РФ и Индии, несмотря на сложности в мире
Спорт
СКА в четвертый раз в сезоне обыграл ЦСКА
Мир
СМИ сообщили о еще 40 погибших в Конго из-за наводнений и оползней
Армия
Рядовой Удилов мастерски вывел колонну с боеприпасами из-под обстрела ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и гололедицу в Москве 28 декабря

В МИД РФ рассказали о подготовке к празднованию 80-летия Победы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, могут принять участие зарубежные официальные делегации, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Надо же было защищать людей от этой нацистской мрази»
Путин на встрече с новым составом ОП РФ рассказал, в чем ключ происходящих сегодня событий

«Соответствующие приглашения от имени президента России [Владимира Путина] будут направлены в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций. Ожидаем прибытия в Москву и почетных гостей из числа видных общественных и политических деятелей зарубежных стран», — отметил он.

При этом дипломат указал, что попытки произвести ревизию итогов Второй мировой войны, которую последние годы предпринимают на Западе, «уже привели к возрождению проявлений нацизма». Свидетельства этому — возвеличивание в ряде государств коллаборационистов, а также «позорная война против памятников и захоронений воинов-освободителей на Украине, в государствах Прибалтики, Польше, Чехии и ряде других восточно- и центральноевропейских стран».

«Помнить об уроках войны особенно важно сейчас, когда в мире поднимается новая волна экстремизма, существует реальная опасность повышения уровня конфликтности в международных отношениях», — сказал Вершинин.

Подробнее читайте в интервью замглавы МИД РФ Сергея Вершинина «Известиям»:

«Проблема героизации нацизма тесно переплелась с другой — русофобией»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023