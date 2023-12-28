Новак заявил о высоком темпе развития регионов Северного Кавказа

Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) развиваются высокими темпами, на их достижения можно посмотреть на выставке «Россия». Об этом 27 декабря рассказал «Известиям» вице-премьер России Александр Новак.

«Это можно увидеть в самих выставочных павильонах наших регионов, входящих в СКФО, где представлены экспозиции, в том числе с представлением той продукции, которая производится и реализуется на территории республик. Это исторические достопримечательности, культура, естественно», — заявил политик.

Новак отметил, что за прошедший год объем инвестиций в регионы Северного Кавказа вырос на 17% в сравнении с показателями 2022 года. Благодаря этому, по словам вице-премьера, появляются новые рабочие места, в бюджет приходят дополнительные поступления, безработица снижается. Это всё говорит о привлекательности и высоких темпах развития регионов, добавил он.

Основными направлениями экономического развития в СКФО являются сельское хозяйство, промышленность и производство строительных материалов. Кроме того, развивается туризм. Новак сообщил, что 27 декабря производителям пищевых и промышленных товаров вручили первые сертификаты качества «Продукция Кавказа». Это может помочь бизнесу популяризировать свой товар и привлечь в регионы больше туристов, уверен вице-премьер.

В июле в пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» рассказали, что Северному Кавказу удалось достичь исторического минимума безработицы за последние 20 лет. Там также отметили, что за последние три года округ смог выйти на опережающие темпы развития экономики.

Выставка-форум «Россия» открылась в Москве на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства. Она продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов покажут свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Вход на выставку бесплатный.