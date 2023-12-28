Реклама
Прямой эфир
Мир
В Израиле заявили о высокой готовности ЦАХАЛ на границе с Ливаном
Мир
Херш заявил о наличии у Нетаньяху информации о нападении на Израиль 7 октября
Экономика
Новак заявил о высоком темпе развития регионов Северного Кавказа
Происшествия
В Севастополе силы ПВО уничтожили беспилотник над морем
Мир
Блинкен объявил о выделении Украине пакета помощи на $250 млн
Мир
Reuters сообщило о планах США передать Украине дополнительно $20 млн военной помощи
Мир
СМИ сообщили о требовании Залужного увеличить помощь Киеву на фоне поражений ВСУ
Мир
В США заявили о смене стратегии по Украине в сторону переговоров
Мир
Экс-глава МВД Украины назвал задачей Запада стравить русский и украинский народы
Общество
Кадыров предложил участникам вечеринки Ивлеевой способ реабилитировать себя
Экономика
ФАС выявила новые нарушения в ценообразовании куриных яиц
Политика
Путин заявил о развитии отношений РФ и Индии, несмотря на сложности в мире
Спорт
СКА в четвертый раз в сезоне обыграл ЦСКА
Мир
СМИ сообщили о еще 40 погибших в Конго из-за наводнений и оползней
Армия
Рядовой Удилов мастерски вывел колонну с боеприпасами из-под обстрела ВСУ
Сюжет:

Новак заявил о высоком темпе развития регионов Северного Кавказа

Новак: за 2023 год объемы инвестиций в регионы Северного Кавказа увеличились на 17%
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) развиваются высокими темпами, на их достижения можно посмотреть на выставке «Россия». Об этом 27 декабря рассказал «Известиям» вице-премьер России Александр Новак.

«Это можно увидеть в самих выставочных павильонах наших регионов, входящих в СКФО, где представлены экспозиции, в том числе с представлением той продукции, которая производится и реализуется на территории республик. Это исторические достопримечательности, культура, естественно», — заявил политик.

Новак отметил, что за прошедший год объем инвестиций в регионы Северного Кавказа вырос на 17% в сравнении с показателями 2022 года. Благодаря этому, по словам вице-премьера, появляются новые рабочие места, в бюджет приходят дополнительные поступления, безработица снижается. Это всё говорит о привлекательности и высоких темпах развития регионов, добавил он.

Основными направлениями экономического развития в СКФО являются сельское хозяйство, промышленность и производство строительных материалов. Кроме того, развивается туризм. Новак сообщил, что 27 декабря производителям пищевых и промышленных товаров вручили первые сертификаты качества «Продукция Кавказа». Это может помочь бизнесу популяризировать свой товар и привлечь в регионы больше туристов, уверен вице-премьер.

Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране
На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре

В июле в пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» рассказали, что Северному Кавказу удалось достичь исторического минимума безработицы за последние 20 лет. Там также отметили, что за последние три года округ смог выйти на опережающие темпы развития экономики.

Выставка-форум «Россия» открылась в Москве на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства. Она продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов покажут свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Вход на выставку бесплатный.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023