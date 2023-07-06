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В Минэке рассказали об историческом минимуме безработицы на Северном Кавказе

Минэк: СКФО удалось достичь исторического минимума уровня безработицы за последние 20 лет
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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) безработица всё еще превышает среднероссийское значение, однако Северному Кавказу удалось достичь исторического минимума за последние 20 лет. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

«Это связано с реализацией крупных проектов, ростом числа занятых в секторе МСП (малого и среднего предпринимательства), с легализацией самозанятых. Инвестиции в основной капитал выросли почти на четверть, это серьезный рывок для Северного Кавказа», — объяснили в ведомстве.

Там также отметили, что за последние три года округ смог выйти на опережающие темпы развития экономики.

«Рост промышленности выше, чем в среднем по стране. Сельское хозяйство находится на общероссийском уровне», — уточнили в министерстве.

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Ранее в этот день сообщалось, что, как следует из расчетов Центра стратегических разработок (есть у «Известий»), в СКФО уровень неформальной занятости в I квартале составил 38,2%, что на 5 п.п. ниже аналогичного периода 2022-го. При этом в среднем по РФ этот показатель сократился лишь на 1,1 п.п., до 17,5%.

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал, что исторически занятость в теневой отрасли этого округа всегда была значительно выше, чем в других регионах РФ. Сокращение уровня неформальной занятости, по его словам, связано с перетоком населения в другие сектора экономики: из тех, где традиционно занятость серая (например, торговля), в те, где люди обычно работают по белой.

17 декабря прошлого года правительство РФ продлило до конца 2023 года ряд мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы.

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