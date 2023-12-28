ИИ сможет диагностировать глаукому с точностью 91%

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали компьютерную программу для диагностики болезней глаз. ПО анализирует результаты электроретинограммы (ЭРГ). Это одно из исследований, которые используют офтальмологи для выявления патологий органов зрения. С его помощью медики могут обнаружить глаукому, дистрофию сетчатки глаза и многие другие заболевания. При этом точность диагнозов, которые врачи ставят в ручную, не превышает 60%. А машина оказывается права в 91% случаев.

ЭРГ измеряет электрическую активность сетчатки в ответ на световое воздействие. К глазам голове и подбородку пациента прикрепляют электроды. Затем больного просят смотреть на источник света, который может мигать, изменяться контрастными переходами или двигаться. От правильного понимания полученных данных об электрическом напряжении и будет зависеть точность постановки диагноза.

«У классического анализа сигналов ЭРГ есть ряд недостатков, в первую очередь — крайне невысокая точность диагностирования. Кроме того, ручной анализ сетчатки глаза с помощью этого инструмента сильно зависит от опытности медика и других человеческих факторов. Из-за врачебной ошибки пациент может потерять благоприятное время, за которое он мог бы излечиться. Чтобы нивелировать эти недостатки, мы разработали автоматическую систему на базе машинного обучения, которая способна анализировать сигналы электроретинограммы и ставить более точные диагнозы в сравнении с традиционными методами», — пояснил руководитель Центра обработки сигналов и изображений методами искусственного интеллекта УрФУ Михаил Ронкин.

Сейчас изобретение проходит этап доклинических испытаний, следующая стадия работы должна начаться в 2024 году. По оценкам авторов, чтобы довести технологию до практического использования в медицинских учреждениях понадобится несколько лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 28 декабря, в 10:00

Эти глаза не против: ИИ диагностирует глаукому с точностью 91%