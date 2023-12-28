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Использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО могут разрешить к концу 2024 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В России могут разрешить использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО к концу 2024 года, рассказал в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Он подчеркнул: повторное применение определенных комплектующих не повысит риски. Стоит учитывать, что средний возраст российского автопарка — 15 лет.

«Мы привлекли в работу научно-исследовательский институт автотранспорта. В июле 2024-го мы получим список деталей, которые можно повторно использовать при ремонте машины. А также пояснения, как следует оценивать состояние таких запчастей, чтобы решить, можно ли их безопасно применять», — сообщил глава ВСС.

После этого союз выйдет с инициативой скорректировать нормативные документы и закон, чтобы разрешить в ряде случаев повторно применять детали, добавил Евгений Уфимцев. По его словам, вопрос будет обсуждаться с ЦБ, Минфином и Минтрансом.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы Всероссийского союза страховщиков «Известиям»:

«Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не превысят 800 рублей в день»

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