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Рэпер Джарахов рассказал, почему завязал с алкоголем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Блогер и певец Эльдар Джарахов не употребляет алкоголь с весны 2023 года. Об этом он рассказал «Известиям» 27 декабря на премьере второй части фильма «VK под шубой». Новый 2024 год артист также планирует встретить трезвым.

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«Это будет мой первый Новый год в осознанном возрасте, когда я не буду пить шампанское, потому что в этом году я перескочил на чай. 1 января я хочу проснуться и сразу пойти в спортзал. Я почему-то решил, что это будет круто. Я оттусовал свое. Я теперь с тусовок уезжаю вовремя, алкоголя нет в моей жизни», — сказал он «Известиям».

Эльдар Джарахов также поделился планами на предстоящее 30-летие. Артист готовит альбом и, если успеет, устроит презентацию.

На премьере новогоднего музыкального фильма «VK под шубой 2» помимо него были Анна Седокова, Пелагея, Владимир Маркони, продюсер Иосиф Пригожин с супругой певицей Валерией, которая представила в ленте совместный трек на песню «Вечно молодой» с Костой Лакостой.

Премьера шоу «VK под шубой 2» состоится 29 декабря в 20:24 на платформе «VK Видео».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 28 декабря, в 10:00

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