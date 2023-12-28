Рэпер Джарахов рассказал, почему завязал с алкоголем

Блогер и певец Эльдар Джарахов не употребляет алкоголь с весны 2023 года. Об этом он рассказал «Известиям» 27 декабря на премьере второй части фильма «VK под шубой». Новый 2024 год артист также планирует встретить трезвым.

«Это будет мой первый Новый год в осознанном возрасте, когда я не буду пить шампанское, потому что в этом году я перескочил на чай. 1 января я хочу проснуться и сразу пойти в спортзал. Я почему-то решил, что это будет круто. Я оттусовал свое. Я теперь с тусовок уезжаю вовремя, алкоголя нет в моей жизни», — сказал он «Известиям».

Эльдар Джарахов также поделился планами на предстоящее 30-летие. Артист готовит альбом и, если успеет, устроит презентацию.

На премьере новогоднего музыкального фильма «VK под шубой 2» помимо него были Анна Седокова, Пелагея, Владимир Маркони, продюсер Иосиф Пригожин с супругой певицей Валерией, которая представила в ленте совместный трек на песню «Вечно молодой» с Костой Лакостой.

Премьера шоу «VK под шубой 2» состоится 29 декабря в 20:24 на платформе «VK Видео».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 28 декабря, в 10:00

Карнавал и ночь: как прошла звездная премьера «VK под шубой 2»