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Минцифры не поддержало введение маркировки видеоигр

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Минцифры не поддержало введение маркировки видеоигр. Об этом говорится в ответе министерства главе фракции ЛДПР Леониду Слуцкому, который ранее предложил ввести такой механизм.

«В соответствии с законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в РФ урегулированы правоотношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе предусмотрена обязанность осуществлять классификацию видеоигр по возрастным категориям детей. При этом положениями закона не предусмотрены иные виды категоризации видеоигр в зависимости от особенностей их содержания, что представляется важным при информировании потребителей видеоигр», — говорится в ответе.

При этом в документе отмечается, что Минэкономразвития во исполнении перечня поручений президента по вопросам совершенствования организации оказания психиатрической помощи населению, а также в соответствии с паспортом федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды разработан законопроект в части обеспечения безопасности видеоигр для здоровья граждан.

«Законопроектом предусматривается введение обязанности производителей и распространителей видеоигр обеспечить информирование пользователей видеоигр об особенностях их содержания путем присвоения видеоигре определенной категории, а также нанесения соответствующего присвоенной категории знака видеоигры или текстового предупреждения», — сообщает министерство.

Также оно отмечает, что законопроектом не исключаются требования об осуществлении возрастной классификации видеоигр. Кроме того, Минцифры сообщает, что совместно с органами исполнительной власти, а также представителями видеоигровой индустрии прорабатывает комплекс мер по поддержке российских видеоигр и игровых сервисов.

«Учитывая изложенное, отмечаем, что прорабатываемый в настоящее время механизм регулирования отрасли включает в себя необходимый уровень контроля, в том числе родительского, за информацией, распространяемой с использованием видеоигр или содержащейся в них», — подчеркивается в ответе.

Во фракции ЛДПР с таким ответом министерства не согласились.

«Выяснилось, что на проблему зависимости детей от видеоигр мы с Минцифрой смотрим под одним углом. Ситуацию нужно регулировать и незамедлительно. Даже подкованные в технологиях родители не всегда из-за маркетинговых приемов могут распознать выманивание денег в играх или зарождающуюся у ребенка лудоманию» — так прокомментировал «Известиям» ответ министерства Леонид Слуцкий.

По его мнению, нужна понятная маркировка внутри магазинов приложений.

«Разработанный Минцифрой законопроект обязательно рассмотрим на фракции ЛДПР, как только его внесут в Госдуму. Постараемся довести до ума и поддержать принятие. Психологическое здоровье детей — это очень важно», — считает политик.

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