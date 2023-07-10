В Минэкономразвития подготовили законопроект, вводящий маркировку видеоигр в зависимости от их содержания . Планируется, что критерии отнесения игр для компьютеров и игровых приставок к тем или иным категориям разработают специалисты Минцифры вместе с Минздравом. Подробности о том, чем вызвана необходимость новой маркировки видеоигр и как она может быть реализована на практике, разбирались «Известия».

Акцент на содержании

О законодательной инициативе, связанной с маркировкой видеоигр по содержанию, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. В ведомстве пояснили, что документ предлагает производителям и дистрибьюторам цифрового контента самостоятельно маркировать видеоигры, что позволит исключит избыточное регулирование и негативное влияние на креативную отрасль.

«Сюжетная» маркировка, раскрывающая содержание игры, в дополнение к действующей возрастной маркировке позволит защитить как пользователей от неподходящего контента, так и разработчиков от необоснованных претензий», — рассказали в Минэкономразвития.

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В пресс-службе уточнили, что новая маркировка коснется видеоигр на всех платформах — в том числе на игровых приставках, а реализовать ее планируют в виде специальных знаков или текстовых предупреждений. По мнению специалистов Минэкономразвития, такая маркировка станет для российского рынка наиболее мягким вариантом регулирования по сравнению с существующими международными практиками.

«Критерии отнесения той или иной игры к соответствующей категории компьютерных игр разработают Минцифры России совместно с Минздравом России, — отметили в ведомстве. — В ближайшее время планируется ряд открытых обсуждений для получения предложений по доработке законопроекта».

Необходимая мера

Как говорит в беседе с «Известиями» судебный эĸсперт в области информационных технологий и IT-консультант Алеĸсей Журинов, марĸировĸа видеоигр по содержанию — это необходимое условие для информирования пользователей о наличии в цифровом продукте элементов насилия, непристойного содержимого или других потенциально неэтичных элементов.

— Такая мера играет важную роль для защиты молодых людей от ĸонтента, который может быть вреден для их психического здоровья, — объясняет эксперт. — Надо понимать, что предпочтения игроков могут варьироваться от легких головоломок до динамичных боевиков с высоким уровнем насилия. Необходимо, чтобы каждый мог сделать осознанный выбор, обращаясь ĸ справедливым и точным описаниям и рейтингам игр.

Журинов поясняет, что некоторые видеоигры могут включать элементы, вызывающие беспокойство у пользователей с определенной уязвимостью, — например, сцены с употреблением алкоголя, курения и употребления наркотиков. В этом случае марĸировĸа помогает предупредить такие риски.

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Специалист отмечает, что в России введение маркировки видеоигр по их содержанию может быть реализовано разными способами. Если брать международный опыт, то подобная маркировка сегодня уже действует во многих зарубежных странах.

При этом для нее привлекают специализированные организации, которые формируют рейтинги и предлагают дополнительные подробности о содержании каждой игры. Эксперт по маркировке продукции и гендиректор компании ProControl Станислав Сидоров рассказывает, что в США действует система ESRB (Entertainment Software Rating Board), а в Европе — PEGI (Pan European Game Information). Своя система — ACB (Australian Classification Board) — есть и в Австралии.

— Эти системы берут на себя ответственность за рассмотрение каждого нового релиза и его ĸлассифиĸацию, — объясняет Алексей Журинов. — Например, ESRB классифицирует каждую игру по одной из пяти категорий возраста, а также добавляет «метки содержимого», которые предоставляют дополнительные сведения о насилии, сексуальном содержимом, наличии ненормативной лексики и так далее.

Механизмы реализации

По мнению Станислава Сидорова, новая маркировка видеоигр в России может быть реализована при помощи создания собственной системы рейтингов цифровых продуктов. В этой работе должны быть задействованы специалисты, учитывающие различные аспекты содержания игр. В результате каждый цифровой продукт будет оцениваться и получать соответствующую маркировку перед выпуском на рынок.

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— Реализация маркировки видеоигр также может быть осуществлена путем введения в индустрии игр обязательной символьной маркировки, предупреждающей о содержании — например, «насилие», аналог 18+, — рассуждает в беседе с «Известиями» IT-специалист и основатель компании Oganov.Digital Максим Оганов.

По его словам, внедрение маркировки видеоигр по их содержанию на основе символов или рейтинга поможет покупателям узнавать, какие именно цифровые продукты больше всего соответствуют их интересам и предпочтениям. Благодаря такой дополнительной информации решение о покупке будет более взвешенным.

В то же время Станислав Сидоров отмечает, что у инициативы Минэкономразвития есть и своя обратная сторона. В частности, некоторые потребители могут посчитать такую маркировку лишней или ненужной, особенно если они не являются целевой аудиторией для таких мер . В свою очередь Максим Оганов отмечает, что при введении маркировки неизбежно возникают риски неправильной классификации или неоднозначности обозначений. Поэтому для их внедрения неизбежно потребуется большая дополнительная работа.

— Стоит отметить, что у разработчиков отдельных видеоигр могут возникнуть сложности в связи с процессом получения новой маркировки, — отмечает Станислав Сидоров. — От них также могут потребоваться дополнительные затраты. При этом в случае строгой маркировки некоторые игры могут стать менее доступными для широкой аудитории.

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Эксперт отмечает, что эффективность инициативы Минэкономразвития будет во многом зависеть от того, насколько правильно и обоснованно будут маркироваться видеоигры, а также насколько активно будет поддерживаться сама система маркировки.

Встречное движение

Эксперты, опрошенные «Известиями», сходятся на том, что маркировка видеоигр по их содержанию (возможно, с созданием специального рейтинга) способна сделать игровые продукты более прозрачными для потребителей. Тем не менее, как отмечает Алексей Журинов, надежность такой системы маркировки во многом зависит от ее признания и активного использования всеми участниками игровой индустрии.

— Разработчики и издатели должны быть готовы предоставить полные и достоверные сведения о своих играх, чтобы их могли адекватно оценить , — отмечает специалист.

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По его словам, ритейлеры также должны внести свой вклад, придерживаясь новых рейтингов при продаже игр. Таким образом, марĸировĸа видеоигр по содержанию является важной функцией защиты пользователей и обеспечения прозрачности на рынке видеоигр. Журинов заключает: хотя это не всегда бывает просто, совместные усилия со стороны разработчиков, издателей, ритейлеров и специализированных организаций могут сделать российскую игровую индустрию более открытой и безопасной для всех участников.