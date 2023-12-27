Минпромторг конкретизировал условия утильсбора на ввезенные из ЕАЭС автомобили

Российское Министерство промышленности и торговли конкретизировало параметры переходного периода для оплаты утилизационного сбора на автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС. Об этом сообщается в среду, 27 декабря, на сайте ведомства.

Там напомнили, что в октябре правительство РФ назвало условия, согласно которым импортный автомобиль может быть охарактеризован как ввезенный для личного пользования и подпадать под условия оплаты утилизационного сбора по «льготной» ставке».

Как отмечается, ранее одним из обязательных условий для этого являлась оплата таможенных пошлин, налогов на автомобиль по единым ставкам или путем совокупного таможенного платежа. Однако многие граждане, чьи автомобили были ранее растаможены в странах ЕАЭС, не успевали завершить все необходимые платежи в установленный срок.

В связи с этим на площадке Госдумы Минпромторгом и другими профильными ведомствами была создана рабочая группа, которая определила новые параметры ввоза транспортных средств. Согласно им, теперь автомобили считаются ввезенными для личного пользования при соблюдении двух условий.

Во-первых, договор купли-продажи транспортного средства должен быть заключен до 29 октября 2023 года, а свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства или его электронный паспорт оформлены до 21 декабря текущего года.

Таким образом, граждане, которые приобрели автомобиль для собственных нужд и оформили его до наступления указанных дат отныне имеют возможность оплатить утильсбор по льготному тарифу, а именно по цене 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше трех лет.

В конце ноября лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести мораторий на утилизационный сбор до 31 декабря текущего года. Он уточнил, что в ходе Всероссийского приема граждан, проводимого партией, поступили вопросы касательно роста стоимости утилизационного сбора. Люди не разобрались в новых правилах, добавил Слуцкий.

Президент России Владимир Путин в августе поддержал идею направить более 5% доходов от утилизационного сбора на развитие общественного транспорта.