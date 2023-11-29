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ЛДПР предложила заморозить утилизационный сбор до конца года

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести мораторий на утилизационный сбор до 31 декабря текущего года. Официальное письмо с предложением депутат направил на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина (документ есть в распоряжении «Известий»).

По словам Слуцкого, в ходе Всероссийского приема граждан, проводимого партией ЛДПР, поступали вопросы касательно роста стоимости утилизационного сбора, в особенности из регионов, граничащих со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Люди не разобрались в новых правилах, хотели сэкономить, а в итоге оказались должны сумму выше рыночной стоимости машины. При определенных условиях рост доходит до 250 раз. Мы решили предложить правительству ввести мораторий на утилизационный сбор до 31 декабря 2023 года, чтобы провести донастройку системы, объяснить людям все таможенные тонкости. Остановка серых схем ввоза автомашин поможет развитию нашей промышленности, но конечный потребитель не должен при этом испытывать трудности», — прокомментировал «Известиям» обращение в адрес Мишустина глава ЛДПР Слуцкий.

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В конце сентября стало известно, что в 2024 году на поддержку российского автопрома из федерального бюджета планируется направить более 30 млрд рублей, что почти на 3,3 млрд рублей больше объема средств, выделенных отечественным автопроизводителям в текущем году. Так, на финансирование программы льготного автокредитования в следующем году в бюджете предусмотрено 12,3 млрд рублей.

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