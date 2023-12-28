Суп из героев: второй сезон «Что, если...?» стал лучшим релизом года от Marvel

Вышедший в конце декабря мультсериал-антология «Что, если…?» по комиксам Marvel возглавил топ популярности на Disney+. Каждый эпизод посвящен альтернативной истории злодеев и героев франшизы. Первая часть шоу получила премию «Энни», была обласкана критиками и зрителями. Продолжение тоже держит планку. Уже вышло несколько эпизодов, и они быстро стали хитом и у критиков, и у гиков. На сайтах-агрегаторах у релиза самая высокая оценка среди всех сериальных проектов Marvel этого года — анимация обошла по популярности даже нового «Перси Джексона».

Считать хитом

Согласно данным сервиса Flix Patrol, который ежедневно собирает статистику по фильмам и сериалам на стриминговых сервисах (Hulu, Netflix, Disney+, HBO и других площадках), «Что, если…?» занимает первую строчку по популярности на платформе по всему миру. Релиз обошел «Перси Джексона и Олимпийцев», первый эпизод которого набрал более 13 млн просмотров за шесть дней. Правда, оба сериала пока не закончились, и рейтинги еще могут поменяться: финальный эпизод «Перси Джексона» выйдет 30 января, а второй сезон «Что, если…?» завершится уже 30 декабря. При этом другой сравнительно успешный релиз от Marvel, продолжение шоу «Локи» с Томом Хиддлстоном в главной роли, занимает только восьмую строчку топа Flix Patrol.

Фото: Marvel Studios Inc.

На агрегаторах у шоу один из самых высоких рейтингов среди всех вышедших проектов от Marvel этого года. «Что, если…?» пока остается лучшим среди сериалов: 85% одобрения от критиков и столько же у рядовых зрителей на Rotten Tomatoes. У «Локи» эти цифры держатся на уровне 82% и 81% соответственно, у провального «Секретного вторжения» — 53% и 47%.

Анимационному релизу удалось обойти по популярности несколько полнометражных блокбастеров 2023 года: «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Капитан Марвел 2». По мнению фанатов, лучше оказались только «Стражи Галатики 3» — 94% одобрения у широкой аудитории, но 82% у кинокритиков. На общем не самом успешном фоне «Что, если…?» уже можно считать хитом.

Первый сезон был настолько популярен, что привлек внимание международных конкурсов и премий: в 2022 году сериал получил «Энни», стал победителем «Выбора телевизионных критиков» в номинации «Лучший анимационный сериал», а также был номинирован на «Эмми» и «Сатурн».

Правильно о мультивселенных

«Что, если…?» — анимационный сериал-антология. Как следует из названия, каждый отдельный эпизод показывает новую потенциальную историю с супергероями или злодеями из киновселенной Marvel. Например, одна из серий называется «Что, если бы Мстители появились в 1602 году?». Во многом такой формат напоминает частые вопросы фанатов-гиков: что было бы, если бы герой стал злодеем, если бы персонажи попали в прошлое или будущее и так далее. Еще один плюс — это развязывает руки сценаристам, потому что число потенциальных историй ограничено только воображением.

Фото: Marvel Studios Inc.

Например, в третьем эпизоде рассказывают, что бы произошло, если бы один из Стражей Галактики Питер Квилл (он же Звездный Лорд) попал в руки к своему отцу Целестиалу Эго, а не остался вместе с Йонду в детстве. С Эго зрители познакомились еще в «Стражах Галактики 2», и там он был главным злодеем. По сюжету серии маленький Питер развивает сверхъестественные способности, доставшиеся ему от могущественного папы, и вместе с ним начинает свою экспансию по поглощению всех миров вселенной. Основной экшен начинается, когда завоевание сына с отцом доходит до Земли и ее защитников.

Другой эпизод уделяет больше внимания второстепенному персонажу Хэппи Хогану (телохранитель и близкий друг Тони Старка, а также наставник Питера Паркера). В серии «Что, если бы Хэппи Хоган спас Рождество?» он остается за главного на базе Мстителей в канун праздника. Неожиданно террористы решают проникнуть во главе с Джастином Хаммером — деловым конкурентом Тони Старка по производству оружия. Чтобы спасти положение, Хэппи вкалывает себе сыворотку крови Халка и сам превращается в мускулистого гиганта, но не зеленого, а фиолетового цвета. В общем, сюжеты в сериале действительно сильно расходятся с привычным повествованием из фильмов.

Одна из ключевых проблем последних релизов от Marvel — слишком запутанная сюжетная линия, для понимания которой нужно следить одновременно за несколькими другими лентами, альтернативными реальностями и мультивселенными. Проще говоря, сюжетные линии нагромождаются друг на друга, а у одного персонажа может быть сразу две, три, а то и больше версий (у злодея Канга Завоевателя их вовсе сотни). Подобному тренду следуют не только Marvel, но и другие студии и производители, поэтому многие зрители уже устали от этого хода, удобного для сценаристов, но изматывающего для аудитории.

Фото: Marvel Studios Inc.

В «Что, если...?» один эпизод длится около 30 минут, и в них умещается короткая, но динамичная альтернативная история, при этом отсутствуют излишний пафос и необходимость предварительного изучения последних, наиболее актуальных фильмов. Но совершенно неподготовленному зрителю смотреть шоу тоже будет непросто — нужны хотя бы поверхностные знания о персонажах киновселенной Marvel, в противном случае можно запутаться в большом количестве героев.

На втором сезоне шоу не закончится: создатели сериала из Marvel Studios уже подтвердили, что его продлили. Но новая часть проекта может сильно измениться: главный сценарист и исполнительный продюсер «Что, если…?» А.К. Брэдли объявила в своих соцсетях, что второй сезон станет для нее последним. Поэтому предугадать тон и потенциальный сюжет следующих эпизодов станет еще сложнее.