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WSJ узнала об иске New York Times к Microsoft и OpenAI

WSJ сообщила, что New York Times подала иск к Microsoft и OpenAI из-за ботов
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Газета New York Times подала в суд на компанию Microsoft и разработчика чат-бота ChatGPT — научно-исследовательскую компанию OpenAI, заявляя о нарушении авторских прав. Об этом 27 декабря сообщила на своем сайте газета Wall Street Journal.

Иск подан ранее в этот день.

«Газета Times заявила, что технологические компании использовали ее контент без разрешения для создания своих продуктов искусственного интеллекта, в том числе человекоподобного чат-бота ChatGPT от OpenAI и Copilot от Microsoft», — говорится в публикации.

В иске New York Times утверждает, что является одним из основных источников информации для языковых машин, а чат-боты «перенаправляют трафик, который в противном случае пошел бы на сетевые ресурсы газеты, тем самым лишая компанию доходов от рекламы и подписки».

Истец требует возмещения ущерба и просит запретить технологическим компаниям использовать ее публикации.

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Ранее, 22 ноября, стало известно, что разработчик чат-бота ChatGPT Сэм Альтман вернется на пост гендиректора компании OpenAI. В состав совета директоров войдут бывший согенеральный директор Salesforce Inc. Брет Тейлор в качестве председателя, бывший министр финансов США Ларри Саммерс и основатель сервиса обмена знаниями Quora Адам Д'Анджело.

Компания отправила Альтмана в отставку 17 ноября.

ChatGPT — бот с искусственным интеллектом, он умеет вести беседу, давать ответы на заданные вопросы, а также править и создавать компьютерный код, стихи и аудио.

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