OpenAI сообщила о возвращении Сэма Альтмана на пост гендиректора

Разработчик чат-бота ChatGPT Сэм Альтман вернется на пост гендиректора компании OpenAI. Об этом 22 ноября сообщили представители корпорации.

«Мы достигли принципиального соглашения о том, что Сэм Альтман вернется в OpenAI в качестве генерального директора», — говорится в сообщении компании в соцсети X (бывш. Twitter).

В состав совета директоров войдут бывший со-генеральный директор Salesforce Inc. Брет Тейлор в качестве председателя, бывший министр финансов США Ларри Саммерс и основатель сервиса обмена знаниями Quora Адам Д'Анджело.

Детали назначения пока не раскрываются.

Компания отправила Альтмана в отставку 17 ноября. Руководящий орган пришел к выводу, что гендиректор продемонстрировал в контактах с ним недостаточную открытость. В связи с этим совет усомнился в способности экс-главы продолжать управление компанией. Временным руководителем компании стала Мира Мурати. Через несколько часов после увольнения Альтмана соучредитель и бывший председатель Грег Брокман объявил об уходе из компании.

Затем OpenAI 19 ноября начала с Альтманом переговоры о возвращении в компанию. Спустя три дня после увольнения Альтмана, 20 ноября, главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла предлагала ему присоединиться к корпорации. Она отметила, что Альтман вместе с Брокманом могли бы возглавить исследовательскую группу в области искусственного интеллекта.

ChatGPT — бот с искусственным интеллектом, который умеет вести беседу, давать ответы на заданные вопросы, а также править и создавать компьютерный код, стихи и аудио.