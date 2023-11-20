Компания Microsoft возьмет на работу уволенного главу OpenAI Сэма Альтмана

Компания Microsoft примет на работу бывшего гендиректора компании — разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэма Альтмана и ее основателя Грега Брокмана. Об этом 20 ноября заявил главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла.

«Мы очень рады поделиться новостью о том, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft», — говорится в его сообщении, размещенном в соцсети Х (бывш. Twitter).

Наделла добавил, что Альтман и Брокман возглавят исследовательскую группу в области искусственного интеллекта.

17 ноября на сайте OpenAI появилось сообщение об увольнении Сэма Альтмана. Совет директоров заявил, что усомнился в его способности продолжать управление компанией. Через несколько часов после увольнения Альтмана Брокман объявил об уходе из компании.

На следующий день источники портала The Verge сообщили о том, что правление компании OpenAI ведет с Альтманом переговоры о его возвращении на пост. Они уточнили, что понимания причин, по которым в правлении решили, что Альтман более не способен руководить OpenAI, нет, как и оснований для того, чтобы в этом разувериться.

ChatGPT — бот с искусственным интеллектом, который умеет вести беседу, давать ответы на заданные вопросы, а также править и создавать компьютерный код, стихи и аудио.