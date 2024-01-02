Время токовать: зачем Прибалтика торопится синхронизироваться с энергосистемой Евросоюза

Европейская комиссия, Польша и прибалтийские республики — Литва, Латвия, Эстония — достигли общего соглашения о синхронизации электросетей стран Балтии с остальным Евросоюзом к февралю 2025 года. Таким образом эти страны окончательно разорвут энергетические смычки, всё еще связывающие их с Россией и Белоруссией, несмотря на уже начавшийся рост цен. Но сумеют ли они сделать это в намеченные сроки — большой вопрос. Подробности — в материале «Известий».

Разорванное кольцо

В советское время Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву объединили в единое электрическое кольцо, предполагающее синхронный режим работы энергетических систем пяти республик (на общей частоте тока 50 Гц). Кольцо БРЭЛЛ воедино связало линии электропередачи всех пяти республик, а затем и независимых стран — для него были установлены общие принципы организации совместной работы, обмен электроэнергией и поддержка друг друга резервами в случае аварийных ситуаций. Однако в 2018 году Латвия, Литва и Эстония договорились выйти из БРЭЛЛ и синхронизироваться с электросетями остального ЕС.

Это чисто политическое решение, которое прибалты объясняют своим стремлением к «энергетической независимости». Планируется, что синхронизация Прибалтики с энергосетью ЕС будет осуществляться через уже действующую перемычку LitPol Link и новый кабель между Литвой и Польшей, а также через синхронные компенсаторы. О состоявшемся выходе стран Балтии из БРЭЛЛ можно будет говорить только после полного отключения от российских ЛЭП и прохождения необходимых юридических процедур с официальными уведомлениями. За минувшие годы Евросоюз выделил на данную цель уже более €1,2 млрд.

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В прошлом году Литва, Латвия и Эстония решили досрочно отказаться от электроэнергии, произведенной в России, в том числе и от применяемой для балансирования энергосистем этих стран. Представители литовского оператора Litgrid сообщили, что они с коллегами из Латвии и Эстонии теперь «поддерживают баланс в системе общими усилиями самостоятельно — используя только резервные мощности — свои, Швеции и Польши». В августе 2023 года премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместную декларацию, обязывающую синхронизировать электросети Балтии с Западной Европой к февралю 2025 года.

Ранее это планировалось сделать лишь к концу 2025 года, однако правящие круги Литвы всячески подталкивали и понукали эстонцев и латышей к тому, чтобы как можно скорее оборвать теперь уже чисто условную связь с энергосистемами России и Белоруссии. И вот в декабре 2023-го в Брюсселе состоялось заседание Энергетического совета Европейского союза, в ходе которого представители Еврокомиссии, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши подписали политическую декларацию о синхронизации электросетей стран Балтии с Западной Европой. В документе подтверждается намерение осуществить это к февралю 2025 года.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон (уроженка Эстонии) заявила, что «синхронизация позволит странам Балтии взять под полный контроль свои электрические сети, интегрироваться в европейский рынок и укрепить энергетическую безопасность региона». Подписанная декларация обязывает участников помимо прочего ускорить прокладку по дну Балтийского моря интерконнектора Harmony Link между Литвой и Польшей, а также изучить вариант создания сухопутной альтернативы для него.

Фото: Global Look Press/Swen Pförtner

Цена «энергонезависимости»

При этом политики стран Прибалтики стараются не напоминать лишний раз о том, что, постепенно отрывая свою энергетику от России, они делают ее более дорогой. Так, включение в систему евросоюзной биржи электроэнергии Nord Pool привело к беспрецедентному росту цен на электроэнергию с середины 2021 года. Например, в декабре 2021-го в пиковые часы стоимость электроэнергии на рынке Nord Pool в ценовых зонах стран Прибалтики достигала рекордных €1000 за МВт·ч, а среднесуточные цены составили €469 за МВт·ч. При этом в 2020 году стоимость электроэнергии в пиковые часы складывалась на уровне €60 за МВт·ч, а среднесуточные — €35 за МВт·ч. Таким образом, рост составил 13,5 раза.

Технические специалисты, которые в отличие от политиков не скованы необходимостью говорить сладкие речи электорату, не скрывают, что энергетика стран Балтии оказалась в затруднительной ситуации. Эстонию и Латвию соединяют три линии электропередачи. «Из этих трех линий уже год не работает L301 (Тарту – Валмиера)», — оповестила 1 декабря 2022 года сотрудница эстонского сетевого оператора Elering Эло Эллермаа. Она пояснила, что линию пришлось выключить в рамках подготовки отсоединения Эстонии от БРЭЛЛ. Для сохранения инерции в энергосистеме Elering взялась строить три синхронных компенсатора. Первый из них был готов в I квартале 2023 года, а два других вступят в строй в 2024-м. Реконструкция L301 продлилась до весны 2023 года. Затем начались работы на линии L353, а это означает, что в одновременной эксплуатации снова остались только два соединения с Латвией.

В связи с этим до конца 2025 года пропускная способность для передачи электроэнергии между Эстонией и Латвией значительно снижена. «Реконструкция линий означает, что до конца 2025 года одно из трех прямых соединений будет постоянно отключено, и пропускная способность, соответственно, станет сокращаться. Кроме того, на пропускную способность влияют и другие факторы. Например, техническое обслуживание или аварии на других линиях в Эстонии, Латвии или даже РФ, потому что страны Балтии до сих пор подключены к российской энергосистеме. Еще один фактор — температура воздуха. Например, летом в жаркую погоду пропускную способность необходимо снижать, чтобы провода на линиях не перегревались», — сказала Эллермаа.

Фото: Global Look Press/Jochen Tack

Эстонский оператор Elering планирует в течение следующих пяти лет потратить €700 млн для синхронизации с европейскими электросетями после отключения от БРЭЛЛ. Представитель компании Айн Кестер признал, что часть этих расходов будет финансироваться потребителями в виде роста цен на электроэнергию. Дополнительные средства потребуются также для создания энергетических резервов, которые должны обеспечить не менее трети потребностей трех стран. Тем не менее работы по подготовке «большого переключения» идут своим чередом.

Успеют ли они?

Прибалтийские политики успокаивают избирателей рассказами о возможностях зеленой энергетики. Глава литовского министерства энергетики Дайнюс Крейвис оптимистично заявляет: «2025-й — это переломный год, когда установленная мощность солнечных и ветровых электростанций в Литве достигнет 8 ГВт. Это огромный объем, и в реальном выражении он позволит нам вырабатывать почти 75–80% всей необходимой нам электроэнергии». По словам министра, в 2024 году производство электроэнергии за счет солнечной и ветровой энергии в Литве должно достигнуть почти 3,5 ГВт, а в настоящее время для этих установок в энергосистеме зарезервировано более 12 ГВт мощности.

При этом оптимисты забывают уроки недавнего прошлого, когда вера в зеленую энергетику уже крупно подвела страны Балтии. Точно такая риторика применялась в начале 2021-го — тогда политики тоже говорили, что «современная зеленая энергетика» уже сейчас позволяет отправить на «свалку истории» прежнюю «устаревшую и грязную энергетику», оставшуюся в наследие от СССР. Но грянул энергокризис 2021 года, и Эстонии, например, пришлось спешно расконсервировать свою сланцевую энергетику, от которой уже планировали отказаться.

По данным Eurostat, Литва по росту цен на электричество для населения в первом полугодии 2023 года заняла второе место в Евросоюзе. А во второй половине этого года странам Балтии пришлось пережить очередной тарифный скачок. Цена электроэнергии в Латвии, Литве и Эстонии в конце октября выросла на 49% — до €130,85 за МВт·ч. На подорожание больше всего повлияло сокращение на 41% выработки электроэнергии ветряными электростанциями в странах Северной Европы. «Цены на электричество в Прибалтике в октябре выросли в полтора раза. Рост цен связан с переходом электроэнергетики на ветряки и перебоями в работе энергосмычек со Скандинавией по дну Балтийского моря. Самое смешное: то и другое вводилось, чтобы сбить «политически обусловленную завышенную цену», которую якобы создавала монополия России и Беларуси на поставки в Прибалтику электричества по энергосети БРЭЛЛ», — отмечает политический аналитик из Калининграда Александр Носович.

Фото: Global Look Press/Jens Schmitz

Специалист по энергетике, главный редактор портала «Геоэнергетика.ru» Борис Марцинкевич заявил «Известиям», что сомневается в способности стран Балтии выполнить свое обещание и синхронизироваться с Евросоюзом к февралю 2025 года. «На данный момент система БРЭЛЛ совершенно исправна, но страны Балтии хотят отказаться от нее и переподключиться к энергетической системе континентальной Европы UCTE. Технически это можно сделать только с помощью плотного соединения энергосистем Польши и Литвы. На данный момент в открытых источниках отсутствует информация о том, что подготовительные работы для такого соединения осуществлены. Можно ли их провести за год? Сильно сомневаюсь. Всё, что сейчас соединяет Литву с Польшей, — это одна-единственная воздушная линия, но ее совершенно недостаточно. Нужно как минимум две, чтобы избежать возможных аварийных ситуаций», — подчеркивает эксперт.